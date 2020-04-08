2020-04-08T10:15:54+03:00
Экономика

50 процентов работодателей пересмотрели зарплаты сотрудников

В начале апреля об оптимизации фонда оплаты труда заявляли 29%, а теперь показатель увеличился почти вдвое
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Почти половина работодателей пересмотрели фонды оплаты труда в сторону сокращенияПочти половина работодателей пересмотрели фонды оплаты труда в сторону сокращенияФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Вынужденные выходные не могли не отразиться на бизнесе. Работодатели пересматривают фонды оплаты труда в сторону сокращения.

Результаты опроса предпринимателей, который провел Центр стратегических разработок (ЦСР), показал, что в начале апреля фонды оплаты труда оптимизировали 29% работодателей, то теперь об этом заявляет 50%.

Как бизнес среагировал на нерабочее время:

Урезали зарплаты - 20%,

Планируют сократить оплату в ближайшее время – 35%,

Уволили сотрудников до начала каникул – 16%,

Планируют сократить штат в ближайшее время – 2%.

Всего в опросе приняли участие 1000 топ-менеджеров российских компаний из разных отраслей с годовой выручкой от 50 млн до свыше 2 млрд рублей. Численность персонала опрошенных организаций — от менее 100 до более 5 тыс. служащих.

— Впереди сложные времена и, скорее всего, исторического минимума безработицы в 4,4%, зафиксированного в феврале нынешнего года, мы долго не увидим, - комментирует «Известям» президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.

Ранее Михаил Мишустин предостерег предприятия от сокращений персонала на фоне коронавируса. Правительство будет наказывать за необоснованные увольнения и задержку зарплат.

А в Роструде отметили, что рассчитывать на повышенную зарплату и дополнительные выплаты во время вынужденных каникул из-за коронавируса не придется. В период с 4 по 30 апреля будет начислена лишь обычная сумма, пишет Утро.ру.

Тем временем ЧОПы начали сокращать сотрудников из-за ухудшения экономической ситуации. По разным оценкам в стране от 1,5 млн до 2 млн представителей этой профессии и смежной с ней (вахтеры, телохранители и т. д.). В связи с увеличением числа безработных и снижения доходов населения, криминологи прогнозируют всплеск преступности не только в России, но и в мире.

Путин продлил выходные в России до 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Машины спасателей освободят от штрафов
Стало известно, сколько россиян попадают под бесплатное оформление банкротства
Утвержден экипаж МКС, который совершит первый полет на полностью российской ракете
Сбежавшие московские подростки вернулись домой
Назван размер финансовой подушки России перед кризисом
В опустевшем из-за карантина зоопарке Гонконга впервые спарились «несговорчивые» панды
50 процентов работодателей пересмотрели зарплаты сотрудников
Состояние здоровья Бориса Джонсона стало стабильным после осложнений из-за коронавируса
Врач объяснил в каком случае лучше использовать маску, а в каком - респиратор
Два месяца взаперти: Китайский город Ухань открыли на въезд и выезд
В России под наблюдением на коронавирус находятся 180 тысяч человек
В Сингапуре из-за коронавируса запретили встречи родстевнников
Никас Сафронов попал в аварию в центре Москвы в свой день рождения
В родительском комитете предложили платить пособие семьям с детьми во время самоизоляции
Самолёт с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 8 апреля 2020 года составило 222 человека
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 8 апреля 2020 года возросло до 31 человека