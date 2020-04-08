50 процентов работодателей пересмотрели зарплаты сотрудников

8 Апр 2020 2020-04-08T10:15:54+03:00

В начале апреля об оптимизации фонда оплаты труда заявляли 29%, а теперь показатель увеличился почти вдвое

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Вынужденные выходные не могли не отразиться на бизнесе. Работодатели пересматривают фонды оплаты труда в сторону сокращения.

Результаты опроса предпринимателей, который провел Центр стратегических разработок (ЦСР), показал, что в начале апреля фонды оплаты труда оптимизировали 29% работодателей, то теперь об этом заявляет 50%.

Как бизнес среагировал на нерабочее время:

Урезали зарплаты - 20%,

Планируют сократить оплату в ближайшее время – 35%,

Уволили сотрудников до начала каникул – 16%,

Планируют сократить штат в ближайшее время – 2%.

Всего в опросе приняли участие 1000 топ-менеджеров российских компаний из разных отраслей с годовой выручкой от 50 млн до свыше 2 млрд рублей. Численность персонала опрошенных организаций — от менее 100 до более 5 тыс. служащих.

— Впереди сложные времена и, скорее всего, исторического минимума безработицы в 4,4%, зафиксированного в феврале нынешнего года, мы долго не увидим, - комментирует «Известям» президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.

Ранее Михаил Мишустин предостерег предприятия от сокращений персонала на фоне коронавируса. Правительство будет наказывать за необоснованные увольнения и задержку зарплат.

А в Роструде отметили, что рассчитывать на повышенную зарплату и дополнительные выплаты во время вынужденных каникул из-за коронавируса не придется. В период с 4 по 30 апреля будет начислена лишь обычная сумма, пишет Утро.ру.

Тем временем ЧОПы начали сокращать сотрудников из-за ухудшения экономической ситуации. По разным оценкам в стране от 1,5 млн до 2 млн представителей этой профессии и смежной с ней (вахтеры, телохранители и т. д.). В связи с увеличением числа безработных и снижения доходов населения, криминологи прогнозируют всплеск преступности не только в России, но и в мире.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/770476" frameborder="0"></iframe> Путин продлил выходные в России до 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU