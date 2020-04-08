Стало известно, сколько россиян попадают под бесплатное оформление банкротства

8 Апр 2020 2020-04-08T10:11:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Минэкономразвития назвали количество россиян, которые смогли бы попасть под бесплатное оформление банкротства. Эта цифра - условный показатель, не означает, что именно столько людей решат объявить себя банкротами, просто у такого количества граждан будет такое право.

Ведь для того, чтобы бесплатно оформить банкротство, нужно соблюсти ряд условий: общий размер долга может составлять от 50 тыс. о 700 тыс. рублей, у заемщика при этом не может быть какого-либо имущества.

- Предполагается до 200 тыс. [человек]. Но это мы говорим о тех, кто в принципе под эту процедуру может попасть,- сообщил заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов в интервью телеканалу "Россия-1".

ИСТОЧНИК KP.RU