2020-04-08T10:11:26+03:00
Общество

Стало известно, сколько россиян попадают под бесплатное оформление банкротства

Чтобы претендовать на бесплатное оформление процедуры, нужно соблюсти несколько условий
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Минэкономразвития назвали количество россиян, которые смогли бы попасть под бесплатное оформление банкротства. Эта цифра - условный показатель, не означает, что именно столько людей решат объявить себя банкротами, просто у такого количества граждан будет такое право.

Ведь для того, чтобы бесплатно оформить банкротство, нужно соблюсти ряд условий: общий размер долга может составлять от 50 тыс. о 700 тыс. рублей, у заемщика при этом не может быть какого-либо имущества.

- Предполагается до 200 тыс. [человек]. Но это мы говорим о тех, кто в принципе под эту процедуру может попасть,- сообщил заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов в интервью телеканалу "Россия-1".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курс рубля 8 апреля 2020: доллар вырос до 75,81 рубля, евро - 82,34 рубля
Машины спасателей освободят от штрафов
Стало известно, сколько россиян попадают под бесплатное оформление банкротства
Утвержден экипаж МКС, который совершит первый полет на полностью российской ракете
Сбежавшие московские подростки вернулись домой
Назван размер финансовой подушки России перед кризисом
В опустевшем из-за карантина зоопарке Гонконга впервые спарились «несговорчивые» панды
50 процентов работодателей пересмотрели зарплаты сотрудников
Состояние здоровья Бориса Джонсона стало стабильным после осложнений из-за коронавируса
Врач объяснил в каком случае лучше использовать маску, а в каком - респиратор
Два месяца взаперти: Китайский город Ухань открыли на въезд и выезд
В России под наблюдением на коронавирус находятся 180 тысяч человек
В Сингапуре из-за коронавируса запретили встречи родстевнников
Никас Сафронов попал в аварию в центре Москвы в свой день рождения
В родительском комитете предложили платить пособие семьям с детьми во время самоизоляции
Самолёт с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 8 апреля 2020 года составило 222 человека
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 8 апреля 2020 года возросло до 31 человека