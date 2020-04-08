Машины спасателей освободят от штрафов

8 Апр 2020 2020-04-08T10:15:04+03:00

Сейчас штрафные санкции на спецтехнику могут доходить до 500 тысяч рублей

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Предложение освободить машины спасателей от штрафов за перевес совсем скоро рассмотрят в Госдуме. До 10 апреля кабмин должен подготовить заключение, после чего документ предстоит утвердить или отклонить депутатам.

Инициатива, по мнению экспертов, поможет устранить коллизию, при которой спасатели должны платить за то, чтобы быстро помогать людям.

Речь идет о весовом контроле, который призван снизить максимальную нагрузку на асфальт и обеспечить сохранность покрытия. К 2024 году в 78 регионах появятся 549 весовых пунктов. Часть из них уже работает и регулярно передает информацию о превышении разрешенной массы у пожарных машин. За это выписываются штрафы, которые порой могут доходить до 500 тысяч рублей.

В Совфеде неоднократно получали от регионов обращения с просьбой освободить от весового контроля аварийно-спасательные и пожарные машины.

- Нельзя доводить ситуацию до абсурда, выставляя штрафы на спецтехнику, которая позволяет оперативно тушить пожары. С законопроектом не стоит затягивать, в противном случае спорные ситуации с тяжеловесной спецтехникой будут возникать регулярно,- заявил «Известиям» соавтор проекта, заместитель председателя комитета СФ по экономической политике Валерий Васильев.

Ранее зампред думского комитета по транспорту Александр Старовойтов предложил установить штрафы в зависимости от стоимости автомобиля. И теперь, если идея воплотится в закон, за одно и то же нарушение водитель эксклюзивного Феррари будет платить в разы больше, чем обладатель скромной Лады.

ИСТОЧНИК KP.RU