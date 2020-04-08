Курс рубля 8 апреля 2020: доллар вырос до 75,81 рубля, евро - 82,34 рубля
Курс доллара вырос на 27 копеек на открытии торгов Московской биржи и достиг 75,81 рубля.
При этом курс евро увеличился на 4 копейки до 82,34 рубля.
Индекс Мосбиржи снизился на 0,64%, индекс РТС - на 1,05%.
Напомним, что изменения на валютном рынке произошли на фоне распространения новой коронавирусной инфекции и срыва сделки ОПЕК+. Страны до сих пор не могут договориться по объемам сокращения добычи нефти. Россия готова снизить объемы работ лишь на один миллион баррелей сырья в день.
Заседание ОПЕК+ было назначено на 6 апреля, но затем его перенесли на 9 апреля. Оно пройдёт в режим видеоконференции. В рамках встречи ожидается обсуждение новой "Декларации о сотрудничестве". Инициатором новой встречи стран ОПЕК+ выступила Саудовская Аравия, пригласив к обсуждению не только участников альянса, но и не входящие в него страны.
ИСТОЧНИК KP.RU