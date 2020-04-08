2020-04-08T11:33:05+03:00
Экономика

Курс рубля 8 апреля 2020: доллар вырос до 75,81 рубля, евро - 82,34 рубля

Курс рубля 8 апреля 2020: доллар растёт на 27 копеек, а евро на 4 копейки
Ася КУЗНЕЦОВА
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Курс доллара в начале торгов на Московской бирже растет на 27 копКурс доллара в начале торгов на Московской бирже растет на 27 копФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Курс доллара вырос на 27 копеек на открытии торгов Московской биржи и достиг 75,81 рубля.

При этом курс евро увеличился на 4 копейки до 82,34 рубля.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,64%, индекс РТС - на 1,05%.

Напомним, что изменения на валютном рынке произошли на фоне распространения новой коронавирусной инфекции и срыва сделки ОПЕК+. Страны до сих пор не могут договориться по объемам сокращения добычи нефти. Россия готова снизить объемы работ лишь на один миллион баррелей сырья в день.

Заседание ОПЕК+ было назначено на 6 апреля, но затем его перенесли на 9 апреля. Оно пройдёт в режим видеоконференции. В рамках встречи ожидается обсуждение новой "Декларации о сотрудничестве". Инициатором новой встречи стран ОПЕК+ выступила Саудовская Аравия, пригласив к обсуждению не только участников альянса, но и не входящие в него страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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