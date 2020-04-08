2020-04-08T10:51:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Кабмин выделил 3,5 миллиарда рублей на компенсации туроператорам

Деньги выделены для компенсации по невозвратным билетам и для возвращения россиян на родину
Ксения АНУФРИЕВА
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Российское правительство выделило 3,5 миллиарда рублей на компенсации туристическим операторам.Российское правительство выделило 3,5 миллиарда рублей на компенсации туристическим операторам.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Российское правительство 8 апреля выделило 3,5 миллиарда рублей на компенсации туристическим операторам. Соответствующее распоряжение кабмина появилось на официальном сайте кабинета министров.

Документ гласит, что деньги выделены на возмещение затрат, которые несут туроператоры в связи с невозвратными билетами по авиационным перевозкам. Компенсация также предусмотрена для организации вывоза российских туристов из других государств, в которых сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса.

Контроль над эффективностью использования этих денег должен осуществить Ростуризм до октября текущего года.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что российские туроператоры предложили правительству отсрочить выплаты путешественникам за аннулированные при отмене рейсов туры до 2020 года. Специалисты Ассоциации туроператоров уточнили, что такая мера необходима для того, чтобы туристы могли выбрать другой тур на сумму первоначального, а операторы успели восстановиться после снятия ограничений из-за распространения коронавируса.

Туристические агентства вошли в перечень наиболее пострадавших из-за ограничений и пандемии отраслей.

Отпуск поневоле из-за коронавируса.Каково это - остаться в чужой стране, закрывшей свои границы из-за коронавируса? Увы, в такой ситуации сейчас находятся тысячи россиян… Росавиация, Ростуризм и МИД ищут способы вернуть на Родину наших сограждан

ИСТОЧНИК KP.RU

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