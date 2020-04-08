Во время пандемии россияне начали повышать квалификацию и получать допобразование

8 Апр 2020 2020-04-08T11:06:55+03:00

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Одним из последствий затянувшегося периода самоизоляции в связи с пандемией коронавируса стало повышение интереса у россиян к переобучению и получению дополнительного образования. Об этом свидетельствуют данные исследования Финансового университета пи правительстве РФ.

В ходе опроса выяснилось, что получать во время самоизоляции дополнительные знания готовы 24% респондентов. По их мнению, это должно помочь найти более высокооплачиваемую работу, ускорить карьерный рост , а также помочь приобрести новые навыки, не обязательно связанные с профессиональной деятельностью.

Наиболее востребованным оказались дистанционные программы повышения квалификации для учителей, сотрудников дошкольных учреждений, методистов и т.п., медицинских работников (врачей, медсестер), библиотекарей, кадровиков, бухгалтеров, юристов, работников культуры, передает «Российская газета».

При этом наибольшей популярностью дистанционное образование в период пандемии пользуется в таких городах как Оренбург, Хабаровск, Уфа, Красноярск, Владивосток.

ИСТОЧНИК KP.RU