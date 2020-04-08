14 процентов работающих на удаленке жалуются на проблемы с пищеварением
Россияне, работающие на удаленке во время вынужденной самоизоляции, начали жаловаться на проблемы с пищеварением. 14% признались, что их здоровье пошатнулось из-за неправильного питания.
Еще 63% отмечают, что поменяли свой рацион, а 39% заявили, что не могут назвать его здоровым и правильным.
Большинство готовят еду самостоятельно -93%, 11% заказывают доставку из кафе и ресторанов, а 16% покупают готовые блюда в магазинах. Такие данные озвучил сервис HH.ru.
Частные медицинские сервисы подтверждают рост обращений, связанных с проблемами пищеварений.
— Доля таких жалоб в некоторые дни стала достигать 20% всех звонков, а до карантина их было около 7%, — поделилась глава телемедицинской службы сервиса «Доктор рядом» Екатерина Кузина.
В аптеках делятся своей статистикой: рост продаж средств для лечения гастрита и других проблем ЖКТ начался примерно на 11-й неделе 2020 года — с 9 по 15 марта (3,3 млн упаковок). На 12 неделе, с 16 по 22 марта, – 4,1 млн упаковок. Об этом свидетельствуют данные маркетингового агентства DSM Group.
Повышенным спросом пользуются препараты «Омепразол» (37,3%) и «Омез» (12,3%). Далее в рейтинге следуют «Ренни», «Фосфалюгель», «Алмагель» и др.
— Рост связан не только с неправильным питанием, но и опасением, что препараты начнут расти в цене. Эти опасения небеспочвенны, из-за изменения курса рубля рост может составить 25%. Так что люди покупают с запасом,— рассказал «Известиям» генеральный директор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк.
А вот тем, кому приходится выходить на работу в эти дни, Роспотребнадзор советует следовать новым правилам трудовой гигиены.
Во-первых, надо максимально самоизолироваться на рабочем месте — разделиться с коллегами по разным комнатам, на разных этажах, в разные смены. Стараться обрабатывать поверхности вокруг себя антисептиком, сообщает Пятый канал.
Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин
ИСТОЧНИК KP.RU
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