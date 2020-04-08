14 процентов работающих на удаленке жалуются на проблемы с пищеварением

8 Апр 2020 2020-04-08T12:00:17+03:00

Работающие из дома россияне стали чаще жаловаться на проблемы с пищеварением Фото: Евгения ГУСЕВА

93% признаются, что готовят еду сами, а 11% заказывают готовые блюда из кафе

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Россияне, работающие на удаленке во время вынужденной самоизоляции, начали жаловаться на проблемы с пищеварением. 14% признались, что их здоровье пошатнулось из-за неправильного питания.

Еще 63% отмечают, что поменяли свой рацион, а 39% заявили, что не могут назвать его здоровым и правильным.

Большинство готовят еду самостоятельно -93%, 11% заказывают доставку из кафе и ресторанов, а 16% покупают готовые блюда в магазинах. Такие данные озвучил сервис HH.ru.

Частные медицинские сервисы подтверждают рост обращений, связанных с проблемами пищеварений.

— Доля таких жалоб в некоторые дни стала достигать 20% всех звонков, а до карантина их было около 7%, — поделилась глава телемедицинской службы сервиса «Доктор рядом» Екатерина Кузина.

В аптеках делятся своей статистикой: рост продаж средств для лечения гастрита и других проблем ЖКТ начался примерно на 11-й неделе 2020 года — с 9 по 15 марта (3,3 млн упаковок). На 12 неделе, с 16 по 22 марта, – 4,1 млн упаковок. Об этом свидетельствуют данные маркетингового агентства DSM Group.

Повышенным спросом пользуются препараты «Омепразол» (37,3%) и «Омез» (12,3%). Далее в рейтинге следуют «Ренни», «Фосфалюгель», «Алмагель» и др.

— Рост связан не только с неправильным питанием, но и опасением, что препараты начнут расти в цене. Эти опасения небеспочвенны, из-за изменения курса рубля рост может составить 25%. Так что люди покупают с запасом,— рассказал «Известиям» генеральный директор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк.

А вот тем, кому приходится выходить на работу в эти дни, Роспотребнадзор советует следовать новым правилам трудовой гигиены.

Во-первых, надо максимально самоизолироваться на рабочем месте — разделиться с коллегами по разным комнатам, на разных этажах, в разные смены. Стараться обрабатывать поверхности вокруг себя антисептиком, сообщает Пятый канал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

ИСТОЧНИК KP.RU