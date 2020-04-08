В России расширили число лабораторий для теста на коронавирус

8 Апр 2020 2020-04-08T13:17:44+03:00

Мишустин: решено расширить круг лабораторий, тестирующих на коронавирус, это могут делать все частные и государственные лаборатории Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мишустин заявил, что тестировать на COVID-19 смогут все частные и государственные диагностические учреждения

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Круг лабораторий, проводящих тесты на коронавирус, решено расширить, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Теперь тесты на COVID-19 смогут делать все частные и государственные лаборатории, подавшие заявки на получение такого права.

Глава кабмина объяснил это тем, что беспокойство населения растёт, а потому тест-систем нужно всё больше.

- Очевидно, что таких тест-систем нужно будет все больше и больше, люди беспокоятся за свое здоровье, за близких, - отметил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

На сайте kp.ru также сообщалось, что Россия уже направила свои системы для тестирования коронавируса в более чем 30 стран мира.

- В первую очередь, нашим партнерам по ЕАЭС, СНГ и иным государствам, - также рассказал Михаил Мишустин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU