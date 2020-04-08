В Кремле рассказали, когда примут решение по срокам режима самоизоляции

8 Апр 2020 2020-04-08T13:13:10+03:00

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Решение по срокам режима самоизоляции россиян еще только предстоит принять, об этом 8 апреля сообщили в Кремле. Напомним, режим изоляции введен до конца апреля. В течение этого времени в России не работают многие предприятия, чтобы снизить риск распространения коронавируса. Продолжат действительность только те организации, которые входят в список социально значимых: больницы, энергетические компании, сельскохозяйственные, организации, обеспечивающие население продуктами питания и так далее. В регионах составляют свои списки производств, продолжавших работу несмотря на режим изоляции.

Президент Владимир Путин поручил вирусологам оценить ситуацию, на основании этих данных возможно срок режима изоляции можно будет сократить. В институте "Микроб" сообщили, что дать оценку можно будет не раньше, чем через неделю.

- Как и когда выходить [из режима самоизоляции] — предстоит ещё принять это решение в зависимости от развития ситуации,- сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит RT.

Он сообщил, что в конце следующей недели ученые смогут сообщить, какой результат дал режим изоляции, удалось ли избежать скачкообразного роста новых случаев заболевания коронавирусом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/771257" frameborder="0"></iframe> Не нарушая правил карантина.Любовь, привязанность и забота о ближнем остаются с нами даже в самоизоляции. Главное – не нарушать дистанцию!

ИСТОЧНИК KP.RU