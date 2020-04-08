Эксперт рассказал, когда беспилотные автомобили массово появятся на дорогах

8 Апр 2020 2020-04-08T12:45:49+03:00

Беспилотные машины могут массово появиться на российских дорогах через 4-5 лет Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Это произойдет через 4-5 лет

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Вице-президент НП «ГЛОНАСС» по технологиям Евгений Белянко заявил, что беспилотные автомобили станут полноценными участниками движения в течение 4-5 лет. Это произойдет после запуска проекта «Умные дороги».

Протестируют систему в Самарской области, старт намечен на 31 мая, а после проект распространят на все регионы.

- Искусственный интеллект создан, чтобы помогать человеку принимать взвешенные и умные решения. Только в этом случае мы получим продукт, способный принести пользу экономике. С внедрением новых технологий беспилотные авто появятся на дорогах страны в течении 4-5 лет, — рассказал Белянко NEWS.ru.

Планируется, что беспилотные машины смогут получать информацию о трафике, состоянии дорожного покрытия, приближении пешеходных переходов и машин скорой помощи, о городской инфраструктуре и других участниках дорожного движения.

- Беспилотные авто были бы актуальны в период пандемии коронавируса. Контакт между должен быть существенно ограничен. Поэтому беспилотные такси стали бы актуальны сейчас, — констатировал специалист.

Ранее Яндекс провел испытания прототипа беспилотного автомобиля на улицах Москвы. Технологию для него разрабатывает сервис Яндекс.Такси. Об этом сообщается в блоге компании.

ИСТОЧНИК KP.RU