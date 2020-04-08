Российские суды продлили режим ограничений до 30 апреля
В российских судах продлен режим ограничений до 30 апреля из-за распространения коронавируса, сообщили в Верховном суде.
Такое решение приняли 8 апреля президиумы Верховного суда России совместно с Советом судей России.
Суды в России вправе принимать самостоятельноые решения о рассмотрении дел, учитывая условия эпидемии COVID-19 в каждом отдельном субъекте России.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что Федеральная служба исполнения наказаний сообщила о приостановке всех свиданий с заключёнными в рамках борьбы с распространением коронавируса в России.
Тогда же ведомство уточняло, что ради недопущения случаев заноса и распространения заболеваний во всех учреждениях организуют комплекс мер профилактики и ограничат мероприятия.
6 апреля коронавирус выявили у сотрудника колонии в Рязанской области. Он стал первым заражённым коронавирусом в российской тюремной системе.
ИСТОЧНИК KP.RU