Российские суды продлили режим ограничений до 30 апреля

8 Апр 2020 2020-04-08T13:12:52+03:00

В российских судах продлен режим ограничений до 30 апреля Фото: "КП" Архив

Органы судебной власти могут самостоятельно решать вопрос рассмотрения дел, опираясь на ситуацию с распространением коронавируса

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В российских судах продлен режим ограничений до 30 апреля из-за распространения коронавируса, сообщили в Верховном суде.

Такое решение приняли 8 апреля президиумы Верховного суда России совместно с Советом судей России.

Суды в России вправе принимать самостоятельноые решения о рассмотрении дел, учитывая условия эпидемии COVID-19 в каждом отдельном субъекте России.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Федеральная служба исполнения наказаний сообщила о приостановке всех свиданий с заключёнными в рамках борьбы с распространением коронавируса в России.

Тогда же ведомство уточняло, что ради недопущения случаев заноса и распространения заболеваний во всех учреждениях организуют комплекс мер профилактики и ограничат мероприятия.

6 апреля коронавирус выявили у сотрудника колонии в Рязанской области. Он стал первым заражённым коронавирусом в российской тюремной системе.

ИСТОЧНИК KP.RU