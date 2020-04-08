2020-04-08T13:12:52+03:00
Общество

Российские суды продлили режим ограничений до 30 апреля

Органы судебной власти могут самостоятельно решать вопрос рассмотрения дел, опираясь на ситуацию с распространением коронавируса
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
В российских судах продлен режим ограничений до 30 апреляВ российских судах продлен режим ограничений до 30 апреляФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В российских судах продлен режим ограничений до 30 апреля из-за распространения коронавируса, сообщили в Верховном суде.

Такое решение приняли 8 апреля президиумы Верховного суда России совместно с Советом судей России.

Суды в России вправе принимать самостоятельноые решения о рассмотрении дел, учитывая условия эпидемии COVID-19 в каждом отдельном субъекте России.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Федеральная служба исполнения наказаний сообщила о приостановке всех свиданий с заключёнными в рамках борьбы с распространением коронавируса в России.

Тогда же ведомство уточняло, что ради недопущения случаев заноса и распространения заболеваний во всех учреждениях организуют комплекс мер профилактики и ограничат мероприятия.

6 апреля коронавирус выявили у сотрудника колонии в Рязанской области. Он стал первым заражённым коронавирусом в российской тюремной системе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Украине предложили спасать пациентов осложнениями от коронавируса с помощью полиэтиленовых пакетов
В Италии обрушился автомобильный мост
Из-за карантина на AliExpress вырос спрос на детские товары
Российские суды продлили режим ограничений до 30 апреля
ВОЗ похвалила Россию за эффективную борьбу с коронавирусом
Эксперт рассказал, когда беспилотные автомобили массово появятся на дорогах
В московском метро отменили арендную плату за киоски до 1 июля
Кремль: власти постоянно отслеживают ситуацию с зарплатами россиян в нерабочие дни
В Кремле рассказали, когда примут решение по срокам режима самоизоляции
В Подольске художники создали огромное сердце в поддержку врачей, борющихся с коронавирусом
Мишустин: Россия направила тесты на коронавирус в более чем 30 стран мира
В России расширили число лабораторий для теста на коронавирус
Комитет ОПЕК+ подготовили проект по сокращению нефтедобычи
14 процентов работающих на удаленке жалуются на проблемы с пищеварением
Туристы рассказали, в каких случаях готовы приобретать авиабилеты во время коронавируса
Минздрав дал рекомендации россиянам по обращению за медицинской помощью
Коронавирус в Абхазии: Власти изолировали многоэтажку в Гагре и установили у подъездов патрули
Из-за коронавируса призывники будут посещать военкоматы малыми группами
Появилось видео момента ДТП с Никасом Сафроновым в центре Москвы
Во время пандемии россияне начали повышать квалификацию и получать допобразование
ВЦИОМ: Доля соблюдающих самоизоляцию россиян увеличилась за неделю с 42% до 76%
К 2040 году рабочие смены в России могут сократиться до трех часов