2020-04-08T13:41:43+03:00
Общество

В Роспотребнадзоре дали советы, как организовать рабочее место для школьника на удаленке

Специалисты напомнили о правильном освещении и важности небольших переменок
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Роспотребнадзор рассказал, как организовать рабочее место школьника домаРоспотребнадзор рассказал, как организовать рабочее место школьника домаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Специалисты Роспотребнадзора дали советы, как лучше обустроить рабочее место школьника во время дистанционного обучения на самоизоляции. В первую очередь, следует обратить внимание на то, чтобы место было хорошо освещено. Для правши стол следует расположить слева от окна, а для левши – справа. Кроме того, даже при наличии хорошего верхнего освещения в комнате, на столе следует установить отдельную лампу.

«Если на рабочем столе школьника установлен компьютер, то монитор должен находиться прямо перед глазами. Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на расстоянии 60-70 см», – цитирует сообщение Роспотребнадзора сайт argumenti.ru.

Когда ученик работает с книгами, их необходимо ставить на подставку на расстоянии вытянутой руки. Это позволит ребенку держать голову прямо, снимет нагрузку с шейного отдела и позволит предотвратить близорукость.

Кроме того эксперты напоминают о важности устраивать переменки и делать зарядку как для тела, так и для глаз, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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