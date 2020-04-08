Курс евро на 9 апреля 2020: официальные данные ЦБ России

8 Апр 2020 2020-04-08T14:18:52+03:00

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Курс евро вырос на 22 копейки и достиг 82,23 рубля по опубликованному Центробанком России официальному курсу валюты.

Напомним, 6 марта страны ОПЕК+ не смогли прийти к соглашению по сокращению добычи нефти. В результате срыва сделки ночь цены на нефть рухнули более чем на 30%. Это также сказалось на курсе валют.

Сайт kp.ru сообщал, что по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия не была сторонником прекращения сделки ОПЕК+.

Он также заявил, что президент России Владимир Путин лично занимается ситуацией в нефтяной отрасли и ее влиянием на экономику страны, а также, что Москва и Путин настроены на конструктивный переговорный процесс.

4 апреля Путин провёл совещание о ситуации на глобальных энергетических рынках. В ходе переговоров президент отметил, что нефтедобыча может быть сокращена до 10 миллионов баррелей в сутки, но если это не станет сокращением только с одной стороны. Владимир Путин считает, что если сделка состоится, то действовать нужно "по-партнёрски". То есть сокращать от того уровня добычи, что был до кризиса, в первом квартале 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU