2020-04-08T13:58:10+03:00
В мире

"Отметиться-то надо": Космонавт Федор Юрчихин прокомментировал указ Трампа о добыче ресурсов на Луне

Он отметил, что документ носит скорее политический характер
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Космонавт прокомментировал указ Трампа о добыче ресурсов на ЛунеКосмонавт прокомментировал указ Трампа о добыче ресурсов на ЛунеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ о праве США добывать ресурсы на Луне. Этот документ вызвал самые противоречивые отклики. Известный космонавт Федор Юрчихин заявил, что этот указ скорее политический, нежели экономический. Если подходить к лунной программе серьезно, то существенной экономической прибыли она сейчас не принесет. Более того, прежде чем добывать ресурсы на Луне, их еще надо там найти.

Поэтому документ носит скорее политический характер.

- Конечно. Поднадкусать-то надо! Отметиться надо. Давайте говорить о той политике, которой придерживаются США. Ни один международный договор на них действовать не будет. Мир должен просто это понимать, - сказал Юрчихин в программе Арины Шараповой на радио "Комсомольская правда".

Космонавт также предположил, что у указа Трампа есть несколько составляющих. Одна из них - отвлечь внимание, и у него это получилось.

- Более того, я бы на их месте уже билеты бы выписывал. Туда. И зарабатывал бы на этом деньги, - пошутил космонавт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самолёт, летящий из Тюмени в Москву, подал сигнал тревоги
Кого и как будут штрафовать в Москве за нарушение самоизоляции: Штрафы за повторный проступок достигают 5 тысяч рублей
Mail.ru поможет занять детей в период карантина
В Совфеде прокомментировали ситуацию с оплатой студенческих общежитий из-за коронавируса
ВОЗ: Европе пока что не следует ослаблять меры изоляции
Российские авиакомпании снизили перевозки в марте до 6,57 миллиона человек из-за COVID-19
В Роструде рассказали, за что могут уволить в период пандемии коронавируса
"Отметиться-то надо": Космонавт Федор Юрчихин прокомментировал указ Трампа о добыче ресурсов на Луне
Учителя назвали основные сложности в дистанционном обучении
В Ростуризме объяснили, что делать путешественникам с оплаченными турами в период пандемии коронавируса
Кремль: Путин выступит с "большим и содержательным" вступительным словом перед селектором с губернаторами
Курс евро на 9 апреля 2020: официальные данные ЦБ России
Курс доллара на 9 апреля 2020: официальные данные ЦБ России
В Роспотребнадзоре дали советы, как организовать рабочее место для школьника на удаленке
В Вологде запустили производство защитных масок
На Украине предложили спасать пациентов осложнениями от коронавируса с помощью полиэтиленовых пакетов
В Италии обрушился автомобильный мост