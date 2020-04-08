"Отметиться-то надо": Космонавт Федор Юрчихин прокомментировал указ Трампа о добыче ресурсов на Луне

8 Апр 2020 2020-04-08T13:58:10+03:00

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Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ о праве США добывать ресурсы на Луне. Этот документ вызвал самые противоречивые отклики. Известный космонавт Федор Юрчихин заявил, что этот указ скорее политический, нежели экономический. Если подходить к лунной программе серьезно, то существенной экономической прибыли она сейчас не принесет. Более того, прежде чем добывать ресурсы на Луне, их еще надо там найти.

Поэтому документ носит скорее политический характер.

- Конечно. Поднадкусать-то надо! Отметиться надо. Давайте говорить о той политике, которой придерживаются США. Ни один международный договор на них действовать не будет. Мир должен просто это понимать, - сказал Юрчихин в программе Арины Шараповой на радио "Комсомольская правда".

Космонавт также предположил, что у указа Трампа есть несколько составляющих. Одна из них - отвлечь внимание, и у него это получилось.

- Более того, я бы на их месте уже билеты бы выписывал. Туда. И зарабатывал бы на этом деньги, - пошутил космонавт.

ИСТОЧНИК KP.RU