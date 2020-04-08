Учителя назвали основные сложности в дистанционном обучении

8 Апр 2020 2020-04-08T14:10:58+03:00

В профсоюзе работников образования рассказали о трудностях, которые возникают при дистанционном обучении Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий назвал сложности, с которыми столкнулись учителя и школьники во время дистанционного обучения.

Переход на удаленку в системе образования является вынужденным в связи с пандемией коронавируса. Четвертую четверть дети и педагоги начали в виртуальном пространстве.

- Сложностей много: не у всех учителей есть дома рабочий кабинет и возможность обеспечить место, чтобы провести тихое занятие. Вся эта работа становится серьезным испытанием для всех – учителя, ученика и родителей, - говорит Луховицкий ИА "НСН".

Никаких серьезных рекомендаций и методик о том, как вести такие уроки педагоги не получили. На фоне этого все сталкиваются с дополнительными сложностями: учителя не знают, как организовать занятие, школьники – как выполнить полученное задание и отчитаться о проделанной работе.

Администрация школ, по словам Всеволода Луховицкого, по-разному реагирует на возникающие сложности. Некоторые даже идут на отмену каникул.

- Заработная плата учителей, в той ситуации в которой они оказались, должна была бы отразиться в большую сторону. Но учитывая все обстоятельства остается только надеяться, что суммы не сократятся. Я надеюсь, что все надбавки за классное руководство, за проверки тетрадей – останутся, но это будет зависеть от того на сколько уверенны и тверды будут учителя в общении со своими работодателями, - резюмировал сопредседатель профсоюза.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

ИСТОЧНИК KP.RU