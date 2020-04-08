2020-04-08T14:29:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Российские авиакомпании снизили перевозки в марте до 6,57 миллиона человек из-за COVID-19

Росавиация подсчитала потери авиационных компаний России
Ксения АНУФРИЕВА
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Снижение объемов перевозок с помощью воздушных судов связано с введенными ограничениями в связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции.Снижение объемов перевозок с помощью воздушных судов связано с введенными ограничениями в связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции.Фото: REUTERS
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Авиакомпании России в условиях ограничений, отмены рейсом и закрытия границ из-за распространения коронавируса в марте текущего года снизили перевозки на 26,6% относительно аналогичного периода прошлого года. Перевозки, таким образом, в прошлом месяце снизились до 6,57 миллиона человек. Данные объемов перевозок опубликованы на официальном сайте Росавиации.

Снижение объемов перевозок с помощью воздушных судов связано с введенными ограничениями в связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции. Так, в марте 2020 года перевозчики обслужили всего лишь 6,57 миллиона клиетов, а это на 26,6 процентов меньше, чем в марте прошлого года. Оборот пассажиров снизился на 25,6%, составив чуть больше 17 миллиардов пассажирокилометров.

За январь и март текущего года российские авиакомпании перевезли 23,4 миллиона пассажиров, уменьшив количество пассажиров за такой же период 2019 года более чем на 5%.

Например, авиакомпания «Сибирь» в прошлом месяце обслужила чуть больше 999 тысяч клиентов. Снижение показателей наблюдается также у некоторых других компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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