ВОЗ: Европе пока что не следует ослаблять меры изоляции
Специалисты Всемирной организации здравоохранения считают, что странам Европы пока что рано ослаблять меры изоляции, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции в мире. Об этом в среду, 8 апреля, заявил глава европейского отдела ВОЗ Ханс Клюге.
- В настоящее время еще не настал момент, когда можно ослабить контрмеры. Наоборот, следует удвоить и утроить наши коллективные усилия, чтобы при полной поддержке общества стремиться к подавлению коронавирусной инфекции, - сообщил специалист организации на пресс-конференции.
Он отметил, что в некоторых странах уже наблюдается положительная динамика в отношении ситуации с распространение коронавирусной инфекции. И именно введенные меры изоляции позволили немного улучшить эпидемиологическое положение этих государств.
Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что специалисты Всемирной организации здравоохранения объяснили, почему пока что не стоит торопиться с отменой ограничений по коронавирусу. По мнению официального представителя организации Кристиана Линдмайера, даже если ситуация станет лучше, отмена мер предосторожности должна проходить постепенно и сопровождаться тщательным изучением возможных рисков.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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