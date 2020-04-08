ВОЗ: Европе пока что не следует ослаблять меры изоляции

8 Апр 2020 2020-04-08T14:51:22+03:00

Специалисты Всемирной организации здравоохранения считают, что странам Европы пока что рано ослаблять меры изоляции, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции в мире. Фото: REUTERS

На фоне сложившей эпидемиологической ситуации еще рано снимать ограничения

Изменить размер текста: A A

Специалисты Всемирной организации здравоохранения считают, что странам Европы пока что рано ослаблять меры изоляции, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции в мире. Об этом в среду, 8 апреля, заявил глава европейского отдела ВОЗ Ханс Клюге.

- В настоящее время еще не настал момент, когда можно ослабить контрмеры. Наоборот, следует удвоить и утроить наши коллективные усилия, чтобы при полной поддержке общества стремиться к подавлению коронавирусной инфекции, - сообщил специалист организации на пресс-конференции.

Он отметил, что в некоторых странах уже наблюдается положительная динамика в отношении ситуации с распространение коронавирусной инфекции. И именно введенные меры изоляции позволили немного улучшить эпидемиологическое положение этих государств.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что специалисты Всемирной организации здравоохранения объяснили, почему пока что не стоит торопиться с отменой ограничений по коронавирусу. По мнению официального представителя организации Кристиана Линдмайера, даже если ситуация станет лучше, отмена мер предосторожности должна проходить постепенно и сопровождаться тщательным изучением возможных рисков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767822" frameborder="0"></iframe> Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды

ИСТОЧНИК KP.RU