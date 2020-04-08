Московские курьеры рассказали о причудах клиентов во время коронавируса

8 Апр 2020 2020-04-08T15:06:29+03:00

Курьеры рассказали о причудах клиентов во время коронавируса Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среднем доставщик зарабатывает 2 тысячи в день, не считая бесконтактных чаевых

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Московские курьеры рассказали, как изменилась их работа и отношение клиентов в разгар эпидемии коронавируса.

Геннадий Соколов занимается доставкой с 2018 года и трудится в крупном онлайн-супермаркете. Мужчина признается, что с приходом пандемии клиенты стали более осторожны.

Часто курьеров встречают полностью в защитных костюмах. Люди облачаются в спецодежду, перчатки, надевают бахилы.

Это скорее исключение, а вот маски стали уже привычными. Часто поступают жалобы, что курьеры без данного средства защиты.

- Однажды курьер совершенно здоровый кашлянул случайно, а женщина отказалась забирать заказ, - рассказывает сайту mk.ru Геннадий Соколов.

Доставка еды теперь только бесконтактная, примерно 15 человек из 20 просят не трогать упаковку, а оставить ее под дверью.

Часто продукты просят доставить пенсионерам, заказы приходят со всего мира. Таким образом те, кто уехал из России, заботятся о своих родственниках. Сообщения поступают из Америки, Швейцарии, Арабских эмиратов.

- Видно, что пожилым не хватает общения: при передаче заказа с курьером контактировать опасаются, зато по телефону пытаются поговорить подольше. Как предлог для разговора начинают сверять весь заказ по каждой позиции, все ли положили, а потому уже обо всем на свете начинают говорить, - делится Геннадий.

Порой на дороге возникают сложности. На перекрытых участках даже справка с работы не всегда помогает. Тем не менее, даже эти трудности не останавливают людей, желающих подработать. Курьеры сегодня очень востребованы, их дневной заработок составляет примерно две тысячи рублей.

А вот пешим курьерам приходится не очень легко. Люди почти перестали давать чаевые, так как опасаются наличных денег.

- Заказ приходится ждать по 4 часа на улице, так как все кафе закрыты. Некоторые пускают в специально отведенное место для курьеров в помещении, а некоторые - нет, рассказывает Али Исраилов, работающий курьером в сервисе по доставке готовой еды.

Чтобы заработать 1200-1500 рублей ему нужно доставить 10 и больше заказов.

- В среднем в день проезжаешь на велосипеде 20 километров. Зато обувь не снашивается. Когда был пешим, максимум на месяц-полтора хватало обувки. Тогда я один раз «сделал» 25 заказов — ноги отваливались, - делится парень.

А вот его коллега Наталья, которая доставляет продукты на своем автомобиле, уверяет, что все состоятельные клиенты уехали из Москвы.

- Я занимаюсь доставкой товаров из магазина с осени 2019 года. Раньше с утра заказывал бизнес, а к вечеру - люди домой. Теперь бизнес-заказов нет, но это и к лучшему — это всегда в центре, там вообще нельзя припарковаться, - говорит Наталья.

Сейчас больше заказов поступает от среднего класса. На это указывает и география доставок. Заказов из центра Москвы почти не поступает.

В среднем в месяц удается таким образом заработать «грязными» 30 тысяч рублей.

- Заказ оставляешь бесконтактным способом. А еще появилось понятие таких же чаевых. Деньги переводят на карту по номеру телефона, - говорит Наталья.

ИСТОЧНИК KP.RU