Московские курьеры рассказали о причудах клиентов во время коронавируса
Московские курьеры рассказали, как изменилась их работа и отношение клиентов в разгар эпидемии коронавируса.
Геннадий Соколов занимается доставкой с 2018 года и трудится в крупном онлайн-супермаркете. Мужчина признается, что с приходом пандемии клиенты стали более осторожны.
Часто курьеров встречают полностью в защитных костюмах. Люди облачаются в спецодежду, перчатки, надевают бахилы.
Это скорее исключение, а вот маски стали уже привычными. Часто поступают жалобы, что курьеры без данного средства защиты.
- Однажды курьер совершенно здоровый кашлянул случайно, а женщина отказалась забирать заказ, - рассказывает сайту mk.ru Геннадий Соколов.
Доставка еды теперь только бесконтактная, примерно 15 человек из 20 просят не трогать упаковку, а оставить ее под дверью.
Часто продукты просят доставить пенсионерам, заказы приходят со всего мира. Таким образом те, кто уехал из России, заботятся о своих родственниках. Сообщения поступают из Америки, Швейцарии, Арабских эмиратов.
- Видно, что пожилым не хватает общения: при передаче заказа с курьером контактировать опасаются, зато по телефону пытаются поговорить подольше. Как предлог для разговора начинают сверять весь заказ по каждой позиции, все ли положили, а потому уже обо всем на свете начинают говорить, - делится Геннадий.
Порой на дороге возникают сложности. На перекрытых участках даже справка с работы не всегда помогает. Тем не менее, даже эти трудности не останавливают людей, желающих подработать. Курьеры сегодня очень востребованы, их дневной заработок составляет примерно две тысячи рублей.
А вот пешим курьерам приходится не очень легко. Люди почти перестали давать чаевые, так как опасаются наличных денег.
- Заказ приходится ждать по 4 часа на улице, так как все кафе закрыты. Некоторые пускают в специально отведенное место для курьеров в помещении, а некоторые - нет, рассказывает Али Исраилов, работающий курьером в сервисе по доставке готовой еды.
Чтобы заработать 1200-1500 рублей ему нужно доставить 10 и больше заказов.
- В среднем в день проезжаешь на велосипеде 20 километров. Зато обувь не снашивается. Когда был пешим, максимум на месяц-полтора хватало обувки. Тогда я один раз «сделал» 25 заказов — ноги отваливались, - делится парень.
А вот его коллега Наталья, которая доставляет продукты на своем автомобиле, уверяет, что все состоятельные клиенты уехали из Москвы.
- Я занимаюсь доставкой товаров из магазина с осени 2019 года. Раньше с утра заказывал бизнес, а к вечеру - люди домой. Теперь бизнес-заказов нет, но это и к лучшему — это всегда в центре, там вообще нельзя припарковаться, - говорит Наталья.
Сейчас больше заказов поступает от среднего класса. На это указывает и география доставок. Заказов из центра Москвы почти не поступает.
В среднем в месяц удается таким образом заработать «грязными» 30 тысяч рублей.
- Заказ оставляешь бесконтактным способом. А еще появилось понятие таких же чаевых. Деньги переводят на карту по номеру телефона, - говорит Наталья.
ИСТОЧНИК KP.RU
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