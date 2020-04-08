Врач сказал о новой фобии, которая появилась у москвичей из-за коронавируса

8 Апр 2020 2020-04-08T15:23:11+03:00

Психологические проблемы у москвичей возникают как от одиночества, так и от постоянного нахождения с семьей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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На фоне распространения коронавируса в России, у жителей возникают новые психологические проблемы. Врачи заговорили о "ковидофобии" (по названию коронавирусной инфекции COVID-19), когда возникает страх заразиться новой опасной болезнью и как следствие, страх выйти на улицу.

- Специалисты отмечают, что чаще всего поступают вопросы, касающиеся страха перед распространением коронавируса, в первую очередь это боязнь выйти на улицу и заразиться. Данный феномен можно назвать "ковидофобией", - рассказала "Интерфаксу" главный врач психиатрической больницы номер 4 имени Ганнушкина Лариса Бурыгина.

Кроме того, стресс может возникнуть и от самоизоляции. Причем одних людей беспокоит одиночество, другие, наоборот, испытывают давление, находясь круглые сутки со своими домочадцами.

Женщинам справиться с ситуацией в стране, которая сложилась на фоне пандемии, сложнее. Они обращаются в Службу психологической поддержки чаще мужчин. Средний возраст звонящих 30-35 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU