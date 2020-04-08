8 Апр 2020 2020-04-08T15:41:00+03:00

Песков призвал не приравнивать плановое сокрушение нефтедобычи в США со сделкой ОПЕК+ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Представитель Кремля заявил, что в таком случае сравнивается «длина и ширина»

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Плановое сокращение нефтедобычи в Соединённых Штатах Америки нельзя зачесть в качестве стабилизации мировых рынков в рамках ОПЕК+. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это разные сокращения. Общее сокращение спроса вы сравниваете с сокращениями для стабилизации мировых рынков(..)это разные понятия и их нельзя приравнивать», - заявил представитель Кремля.

По его словам, таким образом пытаются сравнить длину и ширину.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, Минэнерго США резко понизило прогноз по добыче нефти в стране, а также сообщило, что не ожидает продления сделки ОПЕК+ в апреле. Между тем комитет ОПЕК+ уже подготовили проект по сокращению нефтедобычи

Напомним, заседание ОПЕК+ в формате видеоконференции перенесли на 9 апреля. Страны - участницы сделки намерены обсудить новый формат сотрудничества.

ИСТОЧНИК KP.RU