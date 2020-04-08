2020-04-08T15:41:00+03:00
Экономика

Песков призвал не приравнивать плановое сокрушение нефтедобычи в США со сделкой ОПЕК+

Представитель Кремля заявил, что в таком случае сравнивается «длина и ширина»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Песков призвал не приравнивать плановое сокрушение нефтедобычи в США со сделкой ОПЕК+Песков призвал не приравнивать плановое сокрушение нефтедобычи в США со сделкой ОПЕК+Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Плановое сокращение нефтедобычи в Соединённых Штатах Америки нельзя зачесть в качестве стабилизации мировых рынков в рамках ОПЕК+. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это разные сокращения. Общее сокращение спроса вы сравниваете с сокращениями для стабилизации мировых рынков(..)это разные понятия и их нельзя приравнивать», - заявил представитель Кремля.

По его словам, таким образом пытаются сравнить длину и ширину.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, Минэнерго США резко понизило прогноз по добыче нефти в стране, а также сообщило, что не ожидает продления сделки ОПЕК+ в апреле. Между тем комитет ОПЕК+ уже подготовили проект по сокращению нефтедобычи

Напомним, заседание ОПЕК+ в формате видеоконференции перенесли на 9 апреля. Страны - участницы сделки намерены обсудить новый формат сотрудничества.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Польше прогнозируют последствия для ЕС из-за ограничения передвижений внутри Шенгенской зоны
Путин о ситуации с коронавирусом в России: Решающими станут ближайшие 2-3 недели
Семьям выплатят по 3 тысячи на каждого несовершеннолетнего ребенка
Путин предложил отсрочить уплаты в страховые фонды для пострадавших от коронавируса предприятий
Путин сообщил об автоматическом продление паспортов и водительских прав
Путин: Всем, кто потерял работу в марте, выплатят пособие "по верхней планке"
Путин призвал помогать в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость
Путин заявил, что нельзя останавливать экономику и закрывать транспортное сообщение в регионах
Путин: медики должны получать всю зарплату без задержек
Путин предложил установить спецвыплаты для работающих с больными коронавирусом медикам
Путин обозначил неотложную задачу всех регионов для борьбы с коронавирусом
Путин поручил Минфину обеспечить регионам гибкость "свободу маневра" в распределении средств на борьбу с коронавирусом
Дерматологи назвали новый возможный симптом коронавируса
Скворцова: России удается избежать стремительного роста заболеваемости коронавируса
Песков призвал не приравнивать плановое сокрушение нефтедобычи в США со сделкой ОПЕК+
Эксперт посоветовал, как защитить себя от мошенников во время коронавируса
Итальянский Vogue выйдет с белой обложкой в знак перерождения и уважения к врачам