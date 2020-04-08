2020-04-08T16:31:46+03:00
Общество

Дерматологи назвали новый возможный симптом коронавируса

Медики заметили одну общую особенность у пациентов с COVID-19
Юлия САЛЬНИКОВА
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Врачи получают все больше информации о болезниВрачи получают все больше информации о болезниФото: Алексей БУЛАТОВ
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Дерматологи обнаружили общий симптом у пациентов с коронавирусом. Исследование проводили ученые из Национального синдиката дерматологов-венерологов (SNDV). Согласно материалам, опубликованным в BFMTV, на теле зараженных в ряде случаев появляются высыпания, похожие на крапивницу.

Этот симптом отмечали у пациентов около 400 дерматологов. Причем пациенты иногда жаловались на болезненность этих покраснений на теле. Ученые считают, что эти пятна связаны с попавшей в организм инфекцией. Но определить природу явления пока не смогли.

Ранее стало известно, что коронавирус может проявлять себя не только высокой температурой и кашлем. У некоторых пациентов пропадает обоняние и вкус. Причиной этого могут быть клетки, которые располагаются в полости носа. При попадании в организм через нос, вирус воздействует в в первую очередь на них.

ИСТОЧНИК KP.RU

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