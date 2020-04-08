Скворцова рассказала, когда в России закончится эпидемия коронавируса
Глава ФМБА Вероника Скворцова спрогнозировала, когда в России наступит пик пандемии коронавируса. По её словам, это может случиться через 10-14 дней.
- После этого какое-то время мы продержимся на плато и пойдем в обратную сторону, то есть фактически процесс, как правило, напоминает синусоиду, - приводит её слова ТАСС.
Скворцова отметила, что при благоприятном развитии событий к началу июня Россия начнет выходить из ситуации с коронавирусом.
Ранее она также говорила о том, что в России ситуация с распространением коронавируса развивается по одному из самых благоприятных сценариев.
Напомним, по состоянию на 8 апреля в России зафиксировано 8672 случаев заболевания коронавирусом, 63 человека умерло. За последние сутки количество заболевших увеличилось на 1175 человек, следует из данных сайта стопкоронавирус.рф.
ИСТОЧНИК KP.RU
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