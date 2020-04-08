В Польше прогнозируют последствия для ЕС из-за ограничения передвижений внутри Шенгенской зоны

8 Апр 2020 2020-04-08T16:32:35+03:00

В Польше указали на проблемы, связанные с закрытием границ ЕС Фото: REUTERS

Борьба с коронавирусом может привести к «кризису доверия»

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Польский институт международных отношений (PISM) опубликовал бюллетень, авторы которого не исключают, что ограничение возможности передвижения внутри Шенгенской зоны из-за коронавируса, могут привести к ухудшению экономического положения Европы. Границы будут закрыты до конца апреля.

Автор публикации Йоланта Шиманьска полагает, что ограничения не будут отменены после снятия пандемии. Что постепенно приведет к «усилению тенденции к одностороннему восстановлению пограничного контроля и сохранению такого режима в течение более долгого времени».

Есть еще одна проблема – ограничение взаимодействия между странами привезет к «кризису доверия».

Руководитель исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов комментируя предположения исследователя из Польши отметил, что сегодня мир столкнулся с большой угрозой и государства идут на различные меры, чтобы защитить свой народ.

- Сейчас крайняя ситуация, и государства не только в Евросоюзе, но и далеко за его пределами принимают довольно радикальные меры, — уточнил эксперт RT.

ИСТОЧНИК KP.RU