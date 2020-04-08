В Польше прогнозируют последствия для ЕС из-за ограничения передвижений внутри Шенгенской зоны
Польский институт международных отношений (PISM) опубликовал бюллетень, авторы которого не исключают, что ограничение возможности передвижения внутри Шенгенской зоны из-за коронавируса, могут привести к ухудшению экономического положения Европы. Границы будут закрыты до конца апреля.
Автор публикации Йоланта Шиманьска полагает, что ограничения не будут отменены после снятия пандемии. Что постепенно приведет к «усилению тенденции к одностороннему восстановлению пограничного контроля и сохранению такого режима в течение более долгого времени».
Есть еще одна проблема – ограничение взаимодействия между странами привезет к «кризису доверия».
Руководитель исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов комментируя предположения исследователя из Польши отметил, что сегодня мир столкнулся с большой угрозой и государства идут на различные меры, чтобы защитить свой народ.
- Сейчас крайняя ситуация, и государства не только в Евросоюзе, но и далеко за его пределами принимают довольно радикальные меры, — уточнил эксперт RT.
ИСТОЧНИК KP.RU