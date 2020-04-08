2020-04-08T16:42:07+03:00
Общество

Архангельская область поможет предпринимателям, пострадавшим из-за коронавируса

Глава региона Александр Цыбульский утвердил комплекс мер поддержки экономической стабильности
Ксения БОГДАНОВА
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И. о. губернатора региона Александр Цыбульский утвердил меры поддержки регионального бизнеса. Фото предоставлено пресс-центром правительства Архангельской области.И. о. губернатора региона Александр Цыбульский утвердил меры поддержки регионального бизнеса. Фото предоставлено пресс-центром правительства Архангельской области.
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Архангельская область поможет предприятиям и индивидуальным предпринимателям, несущим значительные потери из-за пандемии коронавируса. Правительство Поморья утвердило комплекс мер по поддержке экономики региона в это непростое время. Помощь получат предприятия и организации, вошедшие в утвержденный правительством РФ список отраслей экономики, больше всего пострадавших из-за коронавируса. Сегодня в нем около 20 видов деятельности - от авиапредприятий и автоперевозок до общепита, спортивных и развлекательных компаний, гостиничного бизнеса.

Меры поддержки, утвержденные регионом, включают более 40 пунктов - это и налоговые льготы, и отсрочки по налоговым платежам. Так, предприниматели получат отсрочки по уплате авансовых платежей по налогу на имущество предприятий и налога по упрощенной системе налогообложения. Организации, арендующие помещения из фонда госимущества Архангельской области, смогут перечислить арендную плату позднее. И. о. губернатора региона Александр Цыбульский поручил проанализировать возможность снижения ставок по упрощенной системе налогообложения с шести процентов до четырех. Антикризисная программа также предусматривает финансовую помощь муниципальному общественному транспорту и медицинским организациям.

По словам главы Архангельской области, это лишь первые шаги: правительство региона прорабатывает и другие способы поддержки экономики Поморья. Ежедневный мониторинг обстановки позволяет понять, какие еще меры необходимо принять, исходя из оперативной ситуации. Вместе с тем, как отметил Цыбульский, главная задача сегодня - остановить распространение коронавирусной инфекции.

По оценке экспертов, убытки из-за пандемии COVID-19 в Архангельской области несут около 11 тысяч малых и средних предприятий. В 2019 году эти предприятия принесли региональному бюджету в виде налоговых отчислений около 3 млрд рублей. Теперь задача областных властей - поддержать мелкий и средний бизнес в непростой экономической ситуации. Как отметил Александр Цыбульский, введение налоговых льгот, из-за которых региональный бюджет недополучит часть доходов, не так критично для экономики региона, как перспектива потерять тысячи предприятий. Ведь за их закрытием неизбежно последует безработица и ухудшение ситуации на рынке труда.

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