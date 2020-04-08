2020-04-08T17:02:15+03:00
Общество

"Выбора сейчас нет": Путин призвал россиян соблюдать режим изоляции

Президент напомнил, что ближайшие 2-3 недели станут решающими в борьбе с коронавирусом
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владимир Путин провел совещание с губернаторами Фото: пресс-служба президента, ТАССВладимир Путин провел совещание с губернаторами Фото: пресс-служба президента, ТАСС
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Президент Владимир Путин призвал россиян продолжать соблюдать режим изоляции, который введен для сдерживания пандемии коронавируса. И хотя пока делать выводы, как работает эта форма борьбы с эпидемией еще рано, ряд экспертов уже говорят, что удалось избежать скачкообразного роста новых случаев инфицирования.

Оценить ситуацию можно будет через две-три недели, сказал во время совещания с губернаторами президент. От дисциплины каждого зависит общая ситуация в стране, удастся ли переломить ее и перейти к снижению регистрации новых случаев заболевания.

- Понимаю, что уже накопились усталость, серьезный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем,- сказал глава государства. - Для большинства постоянно находиться в четырёх стенах, что называется, муторно и тошно. Но выбора сейчас нет. Режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать.

Он напомнил, что Россия уже не раз проходила серьезные испытания в истории, и выразил уверенность, что и с коронавирусом страна справится.

Путин - россиянам: Понимаю, находиться в четырёх стенах муторно и тошно, но выбора нет.Путин выступил с новым телеобращением по теме коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU

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