"Выбора сейчас нет": Путин призвал россиян соблюдать режим изоляции
Президент Владимир Путин призвал россиян продолжать соблюдать режим изоляции, который введен для сдерживания пандемии коронавируса. И хотя пока делать выводы, как работает эта форма борьбы с эпидемией еще рано, ряд экспертов уже говорят, что удалось избежать скачкообразного роста новых случаев инфицирования.
Оценить ситуацию можно будет через две-три недели, сказал во время совещания с губернаторами президент. От дисциплины каждого зависит общая ситуация в стране, удастся ли переломить ее и перейти к снижению регистрации новых случаев заболевания.
- Понимаю, что уже накопились усталость, серьезный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем,- сказал глава государства. - Для большинства постоянно находиться в четырёх стенах, что называется, муторно и тошно. Но выбора сейчас нет. Режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать.
Он напомнил, что Россия уже не раз проходила серьезные испытания в истории, и выразил уверенность, что и с коронавирусом страна справится.
Путин - россиянам: Понимаю, находиться в четырёх стенах муторно и тошно, но выбора нет.Путин выступил с новым телеобращением по теме коронавируса
ИСТОЧНИК KP.RU