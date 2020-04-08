Регионы сами будут решать, когда дети смогут вернуться к очному обучению
Регионы сами будут решать, когда дети смогут вернуться к очному обучению. Об этом сообщили в Минпросвещении и отметили, что главное в этом вопросе - соблюдать санитарные требования.
«Работа школ также будет выстраиваться исходя из конкретной эпидемиологической ситуации. Там, где ситуация благоприятная, школы смогут вернуться к работе в штатном режиме (…) в условиях профилактики и предотвращения распространения коронавирусной инфекции», - заявили в пресс-службе ведомства.
Среди санитарно-эпидемиологических требований отмечается сокращение количества учащихся в одном помещении, за счет деления класса на группы, а также корректировка учебных планов с сокращением учебного времени.
«Конкретные меры каждый регион определит самостоятельно (…)согласовав свои действия с Правительством Российской Федерации», - отметили в министерстве.
Напомним, накануне Минпросвещения опубликовало новое расписание ЕГЭ. Экзамен перенесли с конца мая на 8 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU