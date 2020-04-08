2020-04-08T17:35:26+03:00
Общество

Регионы сами будут решать, когда дети смогут вернуться к очному обучению

В Минпросвещения отметили, что главное в этом вопросе - соблюдать санитарные требования
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Регионы сами будут решать, когда дети смогут вернуться к очному обучениюРегионы сами будут решать, когда дети смогут вернуться к очному обучениюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Регионы сами будут решать, когда дети смогут вернуться к очному обучению. Об этом сообщили в Минпросвещении и отметили, что главное в этом вопросе - соблюдать санитарные требования.

«Работа школ также будет выстраиваться исходя из конкретной эпидемиологической ситуации. Там, где ситуация благоприятная, школы смогут вернуться к работе в штатном режиме (…) в условиях профилактики и предотвращения распространения коронавирусной инфекции», - заявили в пресс-службе ведомства.

Среди санитарно-эпидемиологических требований отмечается сокращение количества учащихся в одном помещении, за счет деления класса на группы, а также корректировка учебных планов с сокращением учебного времени.

«Конкретные меры каждый регион определит самостоятельно (…)согласовав свои действия с Правительством Российской Федерации», - отметили в министерстве.

Напомним, накануне Минпросвещения опубликовало новое расписание ЕГЭ. Экзамен перенесли с конца мая на 8 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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