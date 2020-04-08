2020-04-08T18:00:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Специалист рассказал, как пожилые люди заражаются коронавирусом

Основным источником инфекции являются дети
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Пожилые люди, как правило, заражаются коронавирусной инфекцией, контактируя со своими внуками и правнуками.Пожилые люди, как правило, заражаются коронавирусной инфекцией, контактируя со своими внуками и правнуками.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Пожилые люди, как правило, заражаются коронавирусной инфекцией, контактируя со своими внуками и правнуками. Об этом порталу «Будущее России. Национальные проекты» рассказал руководитель Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей российского Минздрава Андрей Фисенко.

- Главным источников, от которого заражаются люди старшего возраста, являются дети. Если ребенок выглядит совершенно здоровым, то вряд ли можно предположить, что он переносит инфекцию коронавируса. К сожалению, дети часто болеют без видимых симптомов, поэтому большинство пожилых пациентов заражаются вирусом от собственных внуков или правнуков, - сообщил доктор медицинских наук.

Врач считает, что в сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации пенсионерам стоит максимально ограничить личным контакты даже со своими родственниками и внуками.

- Лучше всего пожилым людям сейчас жить отдельно, а маленьким детям оставаться жить со своими родителями, - добавил специалист.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал об основных правилах и рекомендациях для самоизоляции пожилых людей в российской столице. Сергей Собянин утвердил своим указом дополнительные ограничения из-за коронавируса, которые касаются, в первую очередь, пожилых людей в возрасте от 65 лет. В документе уточняется, с какими болезнями лучше сидеть дома, куда обращаться с больничным листом, как получить выплаты, кто поможет с бытовыми проблемами и многое другое.

Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Андрей Турчак: Президент поддержал позицию «Единой России» по расширению возможностей использования «ипотечных каникул»
Специалист рассказал, как пожилые люди заражаются коронавирусом
Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за гуманитарной помощи из России
Регионы сами будут решать, когда дети смогут вернуться к очному обучению
Центробанк: «истощенность» российской экономики может привести ко второй вспышке коронавируса
Неизвестный сообщил о «минировании» пяти больниц в Москве
Самолёт с россиянами вылетел из Мальдив в Москву
"Выбора сейчас нет": Путин призвал россиян соблюдать режим изоляции
Иммунолог рассказал, защищает ли от коронавируса привика против туберкулеза
Архангельская область поможет предпринимателям, пострадавшим из-за коронавируса
Скворцова рассказала, когда в России закончится эпидемия коронавируса
"Победим и эту заразу коронавирусную": Путин напомнил, что Россия не раз проходила серьезные испытания
В Польше прогнозируют последствия для ЕС из-за ограничения передвижений внутри Шенгенской зоны
Путин о ситуации с коронавирусом в России: Решающими станут ближайшие 2-3 недели
Путин сообщил о выплатах по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка
Путин предложил отсрочить уплаты в страховые фонды для пострадавших от коронавируса предприятий
Путин сообщил об автоматическом продление паспортов и водительских прав
Путин: Всем, кто потерял работу в марте, выплатят пособие "по верхней планке"
Путин призвал в первую очередь помогать тем компаниям, которые сохраняют занятость
Путин заявил, что нельзя останавливать экономику и закрывать транспортное сообщение в регионах
Путин: медики должны получать всю зарплату без задержек
Путин предложил установить спецвыплаты для работающих с больными коронавирусом медикам
Путин обозначил неотложную задачу всех регионов для борьбы с коронавирусом
Путин поручил Минфину обеспечить регионам гибкость "свободу маневра" в распределении средств на борьбу с коронавирусом
Дерматологи назвали новый возможный симптом коронавируса
Скворцова: России удается избежать стремительного роста заболеваемости коронавируса
Песков призвал не приравнивать плановое сокрушение нефтедобычи в США со сделкой ОПЕК+
Эксперт посоветовал, как защитить себя от мошенников во время коронавируса
Итальянский Vogue выйдет с белой обложкой в знак перерождения и уважения к врачам