Специалист рассказал, как пожилые люди заражаются коронавирусом
Пожилые люди, как правило, заражаются коронавирусной инфекцией, контактируя со своими внуками и правнуками. Об этом порталу «Будущее России. Национальные проекты» рассказал руководитель Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей российского Минздрава Андрей Фисенко.
- Главным источников, от которого заражаются люди старшего возраста, являются дети. Если ребенок выглядит совершенно здоровым, то вряд ли можно предположить, что он переносит инфекцию коронавируса. К сожалению, дети часто болеют без видимых симптомов, поэтому большинство пожилых пациентов заражаются вирусом от собственных внуков или правнуков, - сообщил доктор медицинских наук.
Врач считает, что в сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации пенсионерам стоит максимально ограничить личным контакты даже со своими родственниками и внуками.
- Лучше всего пожилым людям сейчас жить отдельно, а маленьким детям оставаться жить со своими родителями, - добавил специалист.
Напомним, ранее сайт kp.ru писал об основных правилах и рекомендациях для самоизоляции пожилых людей в российской столице. Сергей Собянин утвердил своим указом дополнительные ограничения из-за коронавируса, которые касаются, в первую очередь, пожилых людей в возрасте от 65 лет. В документе уточняется, с какими болезнями лучше сидеть дома, куда обращаться с больничным листом, как получить выплаты, кто поможет с бытовыми проблемами и многое другое.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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