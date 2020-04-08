Специалист рассказал, как пожилые люди заражаются коронавирусом

8 Апр 2020 2020-04-08T18:00:29+03:00

Пожилые люди, как правило, заражаются коронавирусной инфекцией, контактируя со своими внуками и правнуками. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Пожилые люди, как правило, заражаются коронавирусной инфекцией, контактируя со своими внуками и правнуками. Об этом порталу «Будущее России. Национальные проекты» рассказал руководитель Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей российского Минздрава Андрей Фисенко.

- Главным источников, от которого заражаются люди старшего возраста, являются дети. Если ребенок выглядит совершенно здоровым, то вряд ли можно предположить, что он переносит инфекцию коронавируса. К сожалению, дети часто болеют без видимых симптомов, поэтому большинство пожилых пациентов заражаются вирусом от собственных внуков или правнуков, - сообщил доктор медицинских наук.

Врач считает, что в сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации пенсионерам стоит максимально ограничить личным контакты даже со своими родственниками и внуками.

- Лучше всего пожилым людям сейчас жить отдельно, а маленьким детям оставаться жить со своими родителями, - добавил специалист.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал об основных правилах и рекомендациях для самоизоляции пожилых людей в российской столице. Сергей Собянин утвердил своим указом дополнительные ограничения из-за коронавируса, которые касаются, в первую очередь, пожилых людей в возрасте от 65 лет. В документе уточняется, с какими болезнями лучше сидеть дома, куда обращаться с больничным листом, как получить выплаты, кто поможет с бытовыми проблемами и многое другое.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768483" frameborder="0"></iframe> Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

ИСТОЧНИК KP.RU