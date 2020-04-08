«В сказку - из дома»: волонтеры будут читать детям книги по телефону горячей линии

8 Апр 2020 2020-04-08T18:16:22+03:00

В Министерстве культуры запустили федеральный проект, чтобы «открыть прекрасные возможности для образования и творчества» Фото: Артем КИЛЬКИН

В Министерстве культуры запустили федеральный проект, чтобы «открыть прекрасные возможности для образования и творчества»

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В Министерстве культуре России сообщили о запуске федерального проекта «В сказку – из дома», в рамках которого волонтеры будут читать детям книжки по телефону.

Сказки можно будет послушать в вечернее время с 19:00 до 22:00, позвонив бесплатной горячей линии 8-800-250-10-51, а днем можно будет выбрать сказку в записи в соответствии с возрастом.

«Такой опыт не только дарит ребенку совершенно новые эмоции, но и открывает прекрасные возможности для образования, творчества, общения со сверстниками и родителями», – отметила министр культуры Ольга Любимова.

Детские истории будут читать библиотекари, студенты факультета журналистики, а также вожатые Российского движения школьников.

Проект создали МТС, факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, Российское движение школьников и Российская государственная детская библиотека при поддержке Минкультуры.

На первом этапе сервис будет доступен жителям Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей, после чего горячая линия будет запущена во всех регионах России.

ИСТОЧНИК KP.RU