Путин поручил направить региональные планы по коронавирусу в рабочую группу Госсовета и кабмину

8 Апр 2020 2020-04-08T18:46:52+03:00

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Президент России Владимир Путин сообщил губернаторам о необходимости незамедлительно направить все подготовленные региональные планы и конкретные меры по борьбе с коронавирусом в рабочую группу Госсовета и правительство.

Российский лидер также сообщил главам регионов, что при необходимости селекторные совещания будут проводить еще и подчеркнул, что федеральные власти должны получить доступ ко всем материалам по противодействию регионов коронавирусной инфекции.

«Я всех этих планов не видел, но там должны быть изложены конкретные меры, которые принимаются на региональном уровне», - заявил глава государства в ходе селекторного совещания.

Он также потребовал от регионов подготовить план на каждый из возможных вариантов развития ситуации с COVID-19.

Как писал сайт kp.ru, в ходе своего обращение к главам регионов Путин напомнил, что ближайшие 2-3 недели станут решающими в борьбе с коронавирусом и призвал россиян соблюдать режим изоляции. «Выбора сейчас нет», - подчеркнул российский лидер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/771838" frameborder="0"></iframe> Путин выступил с третьим обращением по теме коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU