2020-04-08T18:46:52+03:00
Общество

Путин поручил направить региональные планы по коронавирусу в рабочую группу Госсовета и кабмину

Российский лидер подчеркнул, что сделать это необходимо незамедлительно
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин сообщил губернаторам о необходимости незамедлительно направить все подготовленные региональные планы и конкретные меры по борьбе с коронавирусом в рабочую группу Госсовета и правительство.

Российский лидер также сообщил главам регионов, что при необходимости селекторные совещания будут проводить еще и подчеркнул, что федеральные власти должны получить доступ ко всем материалам по противодействию регионов коронавирусной инфекции.

«Я всех этих планов не видел, но там должны быть изложены конкретные меры, которые принимаются на региональном уровне», - заявил глава государства в ходе селекторного совещания.

Он также потребовал от регионов подготовить план на каждый из возможных вариантов развития ситуации с COVID-19.

Как писал сайт kp.ru, в ходе своего обращение к главам регионов Путин напомнил, что ближайшие 2-3 недели станут решающими в борьбе с коронавирусом и призвал россиян соблюдать режим изоляции. «Выбора сейчас нет», - подчеркнул российский лидер.

Путин выступил с третьим обращением по теме коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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