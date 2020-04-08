2020-04-08T19:15:29+03:00
В мире

Берни Сандерс решил выйти из президентской гонки в США

Единственным претендентом на пост главы Белого дома от Демократической партии остается Джо Байден
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Берни Сандерс решил выйти из президентской гонки в СШАБерни Сандерс решил выйти из президентской гонки в СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сенатор Берни Сандерс, представляющий демократическую партию, решил прекратить борьбу за пост президента Соединённых Шатов.

Политик пояснил, что покидает гонку, потому что у него нет шансов стать кандидатом в президенты от Демократической партии.

Теперь единственным претендентом на президентский пост от партии Демократов остается бывший вице-президент США Джо Байден. Напомним, что в ходе супервторника Байден выиграл на демократических праймериз, одержав победу в девяти штатах. Победу на республиканских праймериз тогда одержал действующий лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп, который победил в одиннадцати штатах.

Ранее от борьбы за пост президента Соединённых Шатов отказалась сенатор от штата Массачусетс демократ Элизабет Уоррен. Незадолго до этого от участия в выборах решил отказаться бывший мэр американского города Саут-Бенд штата Индиана Пит Буттиджич. Он поддержал кандидатуру вице-президента США Джо Байдена. Из президентской гонки также вышел другой демократ - бизнесмен Майкл Блумберг. Все они представляли Демократическую партию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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