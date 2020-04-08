2020-04-08T21:07:02+03:00
Политика

Донбасс и Украина договорились об обмене пленными по формуле «10 на 8»

Обмен должен состояться до пасхальных праздников
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Донбасс и Украина договорились об обмене пленными по формуле «10 на 8»Донбасс и Украина договорились об обмене пленными по формуле «10 на 8»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Донбасс и Киев договорились об обмен удерживаемых лиц по формуле «10 на 8» до начала Пасхи. Об этом сообщила представитель Донецкой народной республики (ДНР) на переговорах, омбудсмен республики Дарья Морозова.

«После долгих переговоров нам все же удалось переубедить представителей Украины провести обмен до пасхальных праздников, а также определить место его проведения», - рассказала она по итогам встречи участников контактной группы по урегулированию ситуации на востоке незалежной

Напомним, ранее речь шла об обмене в формате «всех на всех» и представляет замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак говорил о том, что обмен может состояться до конца марта.

По результатам последнего обмена между Донбассом и Украиной представители Луганской народной республики (ЛНР) передали Украине 25 военнопленных и получили 63 человека, которые находились в украинских тюрьмах. Донецкая народная республика получила от украинской стороны 61 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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