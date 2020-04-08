2020-04-08T21:21:29+03:00
Экономика

ВТО обязала Киев исполнить решение по спору с Москвой

Украине дали срок до 15 сентября.
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ВТО обязала Киев исполнить решение по спору с МосквойВТО обязала Киев исполнить решение по спору с МосквойФото: REUTERS
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Всемирная торговая организация (ВТО) обязала Киев исполнить решение суда по спору об энергокорректировках, которое было вынесено в пользу России.

Как сказано в сообщении пресс-службы Минэкономразвития, Украине дали срок до 15 сентября.

«8 апреля 2020 года арбитр, назначенный гендиректором ВТО, установил, что Украина должна исполнить решение органа по разрешению споров ВТО (ОРС) по спору в отношении антидемпинговых мер на российский нитрат аммония (DS493)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что, если Киев не исполнит решение суда, Москва имеет право требовать компенсацию или приостановить уступок в отношении украинских товаров.

Напомним, в июле 2014 года Киев повысил более чем втрое (с 11,91 до 36,03 процента) ввозные пошлины на нитрат аммония из России. Украина объяснили это связано с тем, что цены на газ для украинских заводов азотной химии и российских производителей отличается.

В мае 2015 года Москва подала иск в ВТО, указав на то, что Киев применил несправедливую методику «энергокорректировок». В результате третейская группа пришла к выводу, что Украина нарушила нормы ВТО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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