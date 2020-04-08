Губернатор Самарской области рассказал президенту о борьбе с коронавирусом в регионе

8 Апр 2020 2020-04-08T22:10:58+03:00

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров доложил президенту Владимиру Путину о борьбе с коронавирусом в регионе. С 3 апреля в губернии действует режим самоизоляции для всех граждан. Тестирование выявило 18 зараженных коронавирусом, 11 человек уже поправились и выписаны домой.

- При этом мы понимаем, что ситуация может меняться, и не в лучшую сторону. Президент сказал о том, что самые сложные – это 4-5 недель. Мы этот этап еще не прошли, поэтому в режиме повышенной готовности работают все службы региона, - сообщил Дмитрий Азаров.

Он предложил привлечь к борьбе с коронавирусом частные медицинские учреждения в регионах.

- По нашим оценкам, в Самарской области в таких организациях можно развернуть дополнительно около 200-т инфекционных коек, с количеством аппаратов ИВЛ не менее 70 единиц, - уточнил он.

Также в Самарской области борются с дефицитом масок. Сейчас их уже начали изготавливать местные заведения. А уже в апреле медработники в Самарской области получат первые доплаты за работу в сложных условиях. Эти деньги выделяются из федерального бюджета

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ИСТОЧНИК KP.RU