Кличко рассказал, как в Киеве борются с распространителями списка адресов "заболевших" киевлян

8 Апр 2020 2020-04-08T23:02:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что правоохранительные органы Украины и сотрудники киберполиции выслеживают распространителей списка адресов якобы заболевших коронавирусом киевлян.

«Таких "информаторов" вычисляют правоохранетили и сотрудники киберполиции, и результаты их работы уже есть», - передает «КП» Украина слова Кличко

Столичный градоначальник уточнил, что власти уже не первый раз сталкиваются с подобными «информаторами из соцсетей». По его словам, их используют «для дестабилизации ситуации и в городе, и в стране и для распространения паники».

Кличко также отметил, что не надо опасаться людей, которые находятся у себя дома на самоизоляции, так как за ними наблюдают врачи и созданные в украинской столице мониторинговый центр.

По последним данным, на Украине зарегистрировано 1 462 случая заражения коронавирусом. Жертвам инфекции стало 45 человек, а спасти пока удалось только 28 пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU