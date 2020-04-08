2020-04-08T23:02:18+03:00
В мире

Кличко рассказал, как в Киеве борются с распространителями списка адресов "заболевших" киевлян

Мэр Киева сообщил, что таких «информаторов» вычисляют правоохранители и сотрудники киберполиции
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Кличко рассказал, как в Киеве борются с распространителями списка адресов якобы заболевших киевлянКличко рассказал, как в Киеве борются с распространителями списка адресов якобы заболевших киевлянФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что правоохранительные органы Украины и сотрудники киберполиции выслеживают распространителей списка адресов якобы заболевших коронавирусом киевлян.

«Таких "информаторов" вычисляют правоохранетили и сотрудники киберполиции, и результаты их работы уже есть», - передает «КП» Украина слова Кличко

Столичный градоначальник уточнил, что власти уже не первый раз сталкиваются с подобными «информаторами из соцсетей». По его словам, их используют «для дестабилизации ситуации и в городе, и в стране и для распространения паники».

Кличко также отметил, что не надо опасаться людей, которые находятся у себя дома на самоизоляции, так как за ними наблюдают врачи и созданные в украинской столице мониторинговый центр.

По последним данным, на Украине зарегистрировано 1 462 случая заражения коронавирусом. Жертвам инфекции стало 45 человек, а спасти пока удалось только 28 пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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