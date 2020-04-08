Кличко рассказал, как в Киеве борются с распространителями списка адресов "заболевших" киевлян
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что правоохранительные органы Украины и сотрудники киберполиции выслеживают распространителей списка адресов якобы заболевших коронавирусом киевлян.
«Таких "информаторов" вычисляют правоохранетили и сотрудники киберполиции, и результаты их работы уже есть», - передает «КП» Украина слова Кличко
Столичный градоначальник уточнил, что власти уже не первый раз сталкиваются с подобными «информаторами из соцсетей». По его словам, их используют «для дестабилизации ситуации и в городе, и в стране и для распространения паники».
Кличко также отметил, что не надо опасаться людей, которые находятся у себя дома на самоизоляции, так как за ними наблюдают врачи и созданные в украинской столице мониторинговый центр.
По последним данным, на Украине зарегистрировано 1 462 случая заражения коронавирусом. Жертвам инфекции стало 45 человек, а спасти пока удалось только 28 пациента.
ИСТОЧНИК KP.RU
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