2020-04-08T23:24:01+03:00
Коронавирус Covid-19

На Мальте от коронавируса скончался первый пациент

Жертвой болезни стала 92-летняя женщина
Юлия КЕКОВА
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На Мальте от коронавируса скончался первый пациентНа Мальте от коронавируса скончался первый пациентФото: REUTERS
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На Мальте врачи зарегистрировали первый случай летального исхода от коронавируса. Скончавшейся пациенткой с положительным результатом на covid-19 оказалась 92-летняя женщина.

По словам министра здравоохранения страны Криса Феарне, умершая страдала от сахарного диабета и имела проблемы с сердцем. Об этом пишет газета Malta Today.

Сообщается, что всего на Мальте врачи выявили коронавирусную инфекцию у 299 человек, пять из них уже вылечились.

Ранее сайт kp.ru писал, что по подсчетам Всемирной организации здравоохранения в мире число заразившихся превысило 1 миллион 300 тысяч человек. Из них 92 тысячи с подтвержденным диагнозом скончались.

К слову, в России, чтобы минимизировать риски власти принимают серьезные меры. До конца апреля в стране введен режим повышенной самоизоляции. при этом заработная плата работников будет сохранена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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