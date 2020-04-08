На Мальте от коронавируса скончался первый пациент
На Мальте врачи зарегистрировали первый случай летального исхода от коронавируса. Скончавшейся пациенткой с положительным результатом на covid-19 оказалась 92-летняя женщина.
По словам министра здравоохранения страны Криса Феарне, умершая страдала от сахарного диабета и имела проблемы с сердцем. Об этом пишет газета Malta Today.
Сообщается, что всего на Мальте врачи выявили коронавирусную инфекцию у 299 человек, пять из них уже вылечились.
Ранее сайт kp.ru писал, что по подсчетам Всемирной организации здравоохранения в мире число заразившихся превысило 1 миллион 300 тысяч человек. Из них 92 тысячи с подтвержденным диагнозом скончались.
К слову, в России, чтобы минимизировать риски власти принимают серьезные меры. До конца апреля в стране введен режим повышенной самоизоляции. при этом заработная плата работников будет сохранена.
ИСТОЧНИК KP.RU
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