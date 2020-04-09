Полиция будет штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции
МВД получило право выписывать протоколы самым беспечным гражданам
Полиция будет штрафовать москвичей за нарушение самоизоляцииФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Российская полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщается в распоряжении Правительства на официальном портале правовой информации за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
В документе сообщается, что ранее МВД и московские власти подписали соглашение. В частности, речь о нововведениях в административный кодекс Москвы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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