2020-04-09T03:10:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Контактировавшие с больными COVID-19 в США вернутся на работу

Это относится к тем людям, которые находились на расстоянии двух метров от зараженных
Юлия КЕКОВА
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Контактировавшие с больными COVID-19 в США вернутся на работуКонтактировавшие с больными COVID-19 в США вернутся на работуФото: REUTERS
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В США часть контактировавших с инфицированными коронавирусом людьми вернутся на работу.

Сообщается, что в соответствии с новыми рекомендациями работники, которые считаются в стране минимально необходимыми для жизни общества предприятий в США теперь могут ходить на работу.

- Речь идет о тех людях, которые находились на расстоянии двух метров от лиц зараженных коронавирусом или с подозрением на него. При некоторых обстоятельствах они могут вернуться к работе, в частности, если у них не проявляются симптомы болезни, - сказал руководитель Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд, пишут РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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