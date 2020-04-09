Контактировавшие с больными COVID-19 в США вернутся на работу
В США часть контактировавших с инфицированными коронавирусом людьми вернутся на работу.
Сообщается, что в соответствии с новыми рекомендациями работники, которые считаются в стране минимально необходимыми для жизни общества предприятий в США теперь могут ходить на работу.
- Речь идет о тех людях, которые находились на расстоянии двух метров от лиц зараженных коронавирусом или с подозрением на него. При некоторых обстоятельствах они могут вернуться к работе, в частности, если у них не проявляются симптомы болезни, - сказал руководитель Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд, пишут РИА Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU
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