2020-04-09T06:12:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Подсчитано, сколько людей в мире могут остаться без работы из-за коронаивруса

Речь идет даже не о миллионах
Юлия КЕКОВА
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Распространение коронавируса в мире отразилось практически на всем - экономике, политике и, конечно, здоровье и десятков тысяч жизнях людей. Однако человечество продолжает сталкиваться с новыми и новыми проблемами, возникающими из-за вируса.

По подсчетам специалистов, в мире более миллиарда человек могут оставить без работы из-за covid-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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