9 Апр 2020 2020-04-09T07:04:25+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 9 апреля 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 9 апреля 2020 года увеличилось до 38 человек. За сутки в столице скончались 7 человек. Все пациенты имели различные сопутствующие заболевания, в частности хронические. Возраст умерших - от 46 до 90 лет.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции напоминает гражданам о необходимости соблюдения режима самоизоляции. В группе особого риска - пожилые люди. В силу преклонного возраста пенсионеры имеют ослабленный иммунитет и, как правило, другие заболевания. На улицу лучше всего выходить только при необходимости.

Сайт kp.ru писал, что в Москве, из новых заболевших за последние несколько дней только 4% вернулись из-за границы, все остальные заразились внутри страны. К слову, всего на сегодняшний день число инфицированных covid-19 в РФ достигает 8 672, 580 из которых вылечились.

ИСТОЧНИК KP.RU