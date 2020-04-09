2020-04-09T07:26:52+03:00
В мире

Умерла бывшая сотрудница Белого дома, раскрывшая связь Клинтона с Левински

За несколько дней до этого у неё диагностировали рак поджелудочной железы
Ася КУЗНЕЦОВА
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В США умерла одна из ключевых фигуранток скандала вокруг связи Клинтона с ЛевинскиВ США умерла одна из ключевых фигуранток скандала вокруг связи Клинтона с ЛевинскиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Линда Трипп, бывшая сотрудница Белого дома, раскрывшая в 1997 году связь президента США Билла Клинтона с Моникой Левински, скончалась в возрасте 70 лет, сообщил CNN.

Родные Линды Трипп рассказали, что она была больна раком молочной железы, а за несколько дней до смерти ей сообщили о том, что у неё рак поджелудочной железы.

Линда Трипп была подругой Моники Левинский. В 1997 году она сделала аудиозапись телефонных разговоров с Левински, в которых та рассказывала о своей связи с президентом Клинтоном. Затем Трипп отдала записи спецпрокурору Кеннету Старру, и это дало старт процедуре импичмента Билла Клинтона.

Трипп обвиняли в предательстве подруги, но она утверждала, что ненавидит её и не сожалеет о содеянном.

- Независимо о того, что было в прошлом, после того, как я узнала, что Линда тяжело больна, я надеюсь, что она поправится. Я не могу представить, как тяжело сейчас ее семье, - написала Моника Левински в своём Twitter за день до смерти Линды Трипп.

ИСТОЧНИК KP.RU

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