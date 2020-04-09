16 человек пострадали при пожаре в доме престарелых в Москве

9 Апр 2020 2020-04-09T07:39:55+03:00

Поздно вечером, в среду, 8 апреля, на западе Москвы, на 3-й Мякининской улице, загорелся дом престарелых Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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После пожара в доме престарелых на западе Москвы госпитализировали 16 человек.

- На данный момент в больнице остаются 16 пострадавших, - сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что возгорание началось вечером 8 апреля на цокольном этаже частного дома престарелых "Третий возраст", расположенного на 3-й Мякининской улице.

С подземного этажа огонь перешёл на первый. Пожару присвоили третий ранг сложности из пяти возможных. На месте происшествия работало как минимум 10 пожарных машин. О возгорании сообщили в 21:24, а уже в 22:2- спасатели его ликвидировали.

Позже сайт kp.ru сообщил, что в пожаре погибли четыре человека.

Причиной пожара в доме престарелых на западе Москвы могло стать замыкание в проводке.

По факту возгорания Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/771905" frameborder="0"></iframe> Последствия пожара в доме престарелых в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU