16 человек пострадали при пожаре в доме престарелых в Москве
После пожара в доме престарелых на западе Москвы госпитализировали 16 человек.
- На данный момент в больнице остаются 16 пострадавших, - сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что возгорание началось вечером 8 апреля на цокольном этаже частного дома престарелых "Третий возраст", расположенного на 3-й Мякининской улице.
С подземного этажа огонь перешёл на первый. Пожару присвоили третий ранг сложности из пяти возможных. На месте происшествия работало как минимум 10 пожарных машин. О возгорании сообщили в 21:24, а уже в 22:2- спасатели его ликвидировали.
Позже сайт kp.ru сообщил, что в пожаре погибли четыре человека.
Причиной пожара в доме престарелых на западе Москвы могло стать замыкание в проводке.
По факту возгорания Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Последствия пожара в доме престарелых в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU