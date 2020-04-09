2020-04-09T07:39:55+03:00
Происшествия

16 человек пострадали при пожаре в доме престарелых в Москве

Пожарные спасли 50 человек, четверо погибли
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Поздно вечером, в среду, 8 апреля, на западе Москвы, на 3-й Мякининской улице, загорелся дом престарелыхПоздно вечером, в среду, 8 апреля, на западе Москвы, на 3-й Мякининской улице, загорелся дом престарелыхФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

После пожара в доме престарелых на западе Москвы госпитализировали 16 человек.

- На данный момент в больнице остаются 16 пострадавших, - сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что возгорание началось вечером 8 апреля на цокольном этаже частного дома престарелых "Третий возраст", расположенного на 3-й Мякининской улице.

С подземного этажа огонь перешёл на первый. Пожару присвоили третий ранг сложности из пяти возможных. На месте происшествия работало как минимум 10 пожарных машин. О возгорании сообщили в 21:24, а уже в 22:2- спасатели его ликвидировали.

Позже сайт kp.ru сообщил, что в пожаре погибли четыре человека.

Причиной пожара в доме престарелых на западе Москвы могло стать замыкание в проводке.

По факту возгорания Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Последствия пожара в доме престарелых в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
16 человек пострадали при пожаре в доме престарелых в Москве
Умерла бывшая сотрудница Белого дома, раскрывшая связь Клинтона с Левински
В США поставлен новый антирекорд по числу жертв от COVID-19 за сутки
Подсчитано, сколько людей в мире могут остаться без работы из-за коронавируса
Врач рассказал, имеют ли переболевшие корью и ветрянкой иммунитет к COVID-19
Актер из фильма "Девятые врата" Аллен Гарфилд умер от коронавируса
В России создали средство для обработки транспорта от коронавируса
Скворцова назвала сроки наступления пика коронавируса в России
Россия обсудит с «ОПЕК+» сокращение добычи нефти на 14%
Контактировавшие с больными COVID-19 в США вернутся на работу
В России школам разрешили перенести часть учебной программы
США не намерены снижать добычу нефти с ОПЕК+
Водолазы извлекли из воды тело правнука Кеннеди
Полиция будет штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции
Путин заявил о новых мерах поддержки россиян и бизнеса
Число выздоровевших от коронавируса в России на 9 апреля 2020 года составило 580 человек