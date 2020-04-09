В больнице в Коммунарке лежат 228 пациентов с коронавирусом

9 Апр 2020 2020-04-09T08:16:31+03:00

Денис Проценко сообщил в своём Facebook актуальную информацию о пациентах больницы в Коммунарке. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

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Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил в своём Facebook, что в клинике на данный момент состоит 424 пациента, из них у 228 подтверждён диагноз коронавируса, а у 355 - пневмония.

Проценко также отметил, что в реанимации находятся 33 пациента, из них 12 подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

В сообщении главврача Коммунарки также указано, что за последние сутки в больницу поступило 72 человека, а 44 были выписаны.

Ранее сайт kp.ru передавал прогноз Вероники Скворцовой о наступлении плато и спада в статистике распространения коронавируса в России. Глава ФМБА сообщила, что по прогнозам, составленным группой биологов и математиков, до наступления плато остаётся 10-14 дней. После этого число заболевших в сутки будет оставаться одинаковым примерно до середины июня. Спад числа заражённых займёт примерно столько же, сколько занял его рост.

ИСТОЧНИК KP.RU