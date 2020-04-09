2020-04-09T09:19:30+03:00
Коронавирус Covid-19

В России провели больше миллиона тестов на коронавирус

Под медицинским контролем остаются 171 тысяча человек
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Российской Федерации проведено более 1 млн тестов на коронавирусВ Российской Федерации проведено более 1 млн тестов на коронавирусФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российские специалисты провели уже более 1 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находится 171 тысяча человек, сообщили в Роспотребнадзоре.

- В Российской Федерации проведено более 1 млн тестов на коронавирус, - сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что число жертв коронавируса в Москве на 9 апреля 2020 года увеличилось до 38 человек. За сутки в столице скончались 7 человек. Все пациенты имели различные сопутствующие заболевания, в частности хронические. Возраст умерших - от 46 до 90 лет.

Напомним, по данным за 8 апреля в России выявлено 8 672 случаев заражения. 580 пациентов вылечились, а 63 пациента скончались.

На сайте также сообщали, что всего 4% новых пациентов с коронавирусом в Москве недавно вернулись из-за границы. Наибольшая часть заболевших (47,5%) - старше 18 лет и младше 45.

ИСТОЧНИК KP.RU

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