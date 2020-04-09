Россияне младше 23 лет оказались самыми подготовленными к экономическому кризису

9 Апр 2020 2020-04-09T08:54:11+03:00

Молодые люди в возрасте до 23 лет чаще других копят деньги и предпочитают не влезать в долги Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Исследование показало, что они чаще других копят деньги и не берут в долг

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Поколение зумеров (рождённые после 1997 года) оказалось самым подготовленным к мировой финансовой нестабильности. Они оказались более рациональными в ведении своего бюджета, чем представители остальных возрастных групп. Опрос показал, что у многих из них есть свои накопления, а также они против долгов и кредитов.

- Молодые люди в возрасте до 23 лет чаще других копят деньги, у многих из них перед кризисом была небольшая финансовая подушка. Они предпочитают ультраконсервативные способы накоплений и не хотят брать кредиты, - сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка "Открытие" и страховой компании "Росгосстрах жизнь".

Однако причиной такого разумного использования своего капитала может быть то, что многие россияне младше 23 лет живут с родителями, не оплачивая траты на жильё. Второй причиной может послужить желание молодого поколения придерживаться принципу ответственного потребления и копить деньги вместо покупок товаров люксового класса, считают в руководстве страховой компании.

В исследовании также сообщается, что 49% россиян в возрасте от 18 до 23 лет ответили, что имеют свои накопления. Среди опрошенных в возрасте 24-39 лет деньги откладывают 35,3%, среди россиян 40-54 лет копят средства 32,3%, а из тех, кому больше 55 лет - 31,8%.

При этом молодые откладывают деньги несмотря на то, что их заработок значительно ниже, чем у старших поколений. У 62,1% респондентов младше 23 лет среднемесячный заработок составляет от суммы меньше 5 тысяч до 25 тысяч рублей.

Ещё одной особенностью молодого поколения, по результатам исследования, оказался отказ от кредитов. Они предпочитают снимать квартиру вместо того, что оформлять ипотеку, а четверть из них ответила, что они готовы арендовать жильё всю жизнь. В то же время миллениалы (поколение, рождённое с 1981 по 1996 год) и все старшие поколения больше стремятся приобрести квартиру в собственность, даже при помощи кредитов.

У поколения зумеров наибольший процент людей, свободных от долговых обязательств перед банками: 58,5%. В то же время среди миллениалов кредита нет у 39%, а у возрастной категории 40-54 лет кредитами не обременены лишь 41,6% людей. Среди тех, кому больше 55 лет - кредиты не взяли 56,2% опрошенных.

ИСТОЧНИК KP.RU