2020-04-09T09:24:26+03:00
Общество

Опубликован тест, переживут ли ваши легкие коронавирус

Известный теледоктор Елена Малышева рассказала, как понять, находится ли человек в группе риска из-за пандемии коронавируса
Юлия САЛЬНИКОВА
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От здоровья легких зависит, насколько легко человек переживет инфицированиеОт здоровья легких зависит, насколько легко человек переживет инфицированиеФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Коронавирус "бьет" в первую очередь по легким человека. Именно поэтому в группе риска люди с хроническими болезнями дыхательных путей, курильщики, те, у кого инфекционные заболевания вроде туберкулеза.

Известная телеведущая Елена Малышева рассказала, как узнать, смогут ли легкие пережить коронавирус. Она опубликовала в инстаграм три простых теста, которые выполнить, кажется, очень просто. На самом деле, если есть проблемы с легкими, с дыхательными путями, все или некоторые из этих заданий окажутся невыполнимыми.

Первое, что предлагает сделать знаменитый теледоктор, попробовать обхватить шею руками.

- Если получилось, то здорово,- пишет Елена Малышева.

Это один из маркеров здоровья. Окружность шеи связана с такими показателями, как обмен веществ, состояние сердца и сосудов. Так, американские ученые выяснили, что из-за повышенного содержания глюкозы в крови при сердечно-сосудистых заболеваниях, объемы шеи увеличиваются.

Для второго теста понадобится воздушный шарик:

- Надуйте шарик за 1 выдох. Диаметр шарика должен быть не меньше 15 сантиметров,- объясняет доктор.

И третий тест - нужно сложить согнутые указательные пальцы вместе, если они не расходятся, то все в норме.

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Елена Малышева рассказала, как проверить здоровье легких
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- Если эти тесты показали плохой результат, то скорее всего, у вас есть хронические заболевания легких, а значит, вы находитесь в группе риска. Для группы риска - обязательна самоизоляция!- утверждает Елена Малышева.

Ранее в эфире Радио "Комсомольская правда" телеведущая сделала прогноз, когда закончится пандемия коронавируса в России - она считает, ситуация нормализуется к Дню Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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