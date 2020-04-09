2020-04-09T10:08:11+03:00
Общество

Число выздоровевших от коронавируса в Москве 9 апреля увеличилось до 313 человек

За сутки выписаны 43 человека
Юлия САЛЬНИКОВА
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Перед выпиской пациентов вновь проверяют на коронавирусПеред выпиской пациентов вновь проверяют на коронавирусФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Москве число выздоровевших от коронавируса людей достигло 9 апреля 313 человек. За сутки выписаны 43 человека.

Случаи заражения есть в 81 регионе страны, общее число зараженных достигает 8672 человек. Погибли 63 пациента. Вечером 8 апреля в столице погибли семь пациентов с коронавирусом, у всех были сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет, пиелонефрит, атрофию поджелудочной железы и другие хронические болезни. Известно, что коронавирус воздействует на легкие человека, при этом, усугубляя течение хронических заболеваний.

Известный теледоктор Елена Малышева дала совет, как проверить готовность легких к такому испытанию, как заражение коронавирусом. Легкие здоровы, к примеру, если человек сможет на одном вдохе надуть воздушный шар диаметром 15 сантиметров.

В Москве наибольшее число зараженных людей. В связи с этим в столице создали комитет по борьбе с коронавирусом, который возглавили главврачи больниц, специализирующихся на лечении пациентов с COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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