2020-04-09T10:41:01+03:00
Экономика

На время самоизоляции цены на аренду домов подскочили на треть

А спрос увеличился на 30-60 процентов
Елена АКИМОВА
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Спрос на частные дома и дачи вырос на третьСпрос на частные дома и дачи вырос на третьФото: Мария РАЗУМОВА
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Спрос на аренду дач и частных домов в России достиг рекордных показателей. Как только россияне оказались в условиях вынужденной самоизоляции, ценник на данные объекты недвижимости начал расти на 32%.

Такая реакция рынка последовала вслед за повышенным спросом на домовладения, ведь куда приятнее пережидать коронавирус, прогуливаясь по приусадебному участку, а не сидя в квартире на этаже. Эксперты отмечают, что интерес к аренде в марте подскочил на рекордные 30–60% по сравнению с прошлым годом.

В Московской и Ленинградской областях показатель увеличился на 80%. А спрос на элитную загородную недвижимость Подмосковья вырос на 70%.

Еще одна причина, по которой выбирают частные дома – это невозможность поехать в отпуск. Участок становится своеобразной альтернативой курорту.

- Сильно повлиял информационный фон. Россияне стали массово переезжать за город, даже те, кто не планировал этого, - комментирует "Известиям" руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

По данным руководителя направления первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимость» Дмитрия Алексеева, в среднем спрос на сервисе вырос на 41% и достиг рекордных показателей.

За дачные участки по стране просят 20–25 тыс. рублей в месяц, а в Московской области - 50–60 тыс. рублей. Но есть и бюджетные варианты за 9-10 тысяч рублей.

Самоизоляцию каждый переживает по-своему. Кто-то – в шикарных квартирах, кто-то – в загородных домах. А кто-то – в тесных «хрущевках» или коммуналках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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