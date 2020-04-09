На Украине заявили о готовности к прекращению транзита российского газа

9 Апр 2020 2020-04-09T11:39:30+03:00

Договор на транзит рассчитан на срок в 5 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что страна готова прекратить транзит российского газа из-за строительства "Северного потока 2". В интервью Liga.net. он заявил, что рассчитывает на поддержку западных коллег, американцев и европейцев, которые должны, по его мнению, помочь "бороться против проекта СП-2".

Свою позицию Макогон объясняет желанием защитить Европу от газовой зависимости.

- К нулевому транзиту мы готовы,- сказал он в интервью. - И наша программа оптимизации направлена на подготовку к этому сценарию.

Контракт на транзит газа через Украину подписан в конце 2019 года. Срок действия договора - пять лет. За этот срок Киев планирует получит 18 миллиардов долларов, при этом "Газпром" выплатит украинской стороне компенсацию по решению стокгольмского арбитражного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU