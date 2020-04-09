На Украине заявили о готовности к прекращению транзита российского газа
Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что страна готова прекратить транзит российского газа из-за строительства "Северного потока 2". В интервью Liga.net. он заявил, что рассчитывает на поддержку западных коллег, американцев и европейцев, которые должны, по его мнению, помочь "бороться против проекта СП-2".
Свою позицию Макогон объясняет желанием защитить Европу от газовой зависимости.
- К нулевому транзиту мы готовы,- сказал он в интервью. - И наша программа оптимизации направлена на подготовку к этому сценарию.
Контракт на транзит газа через Украину подписан в конце 2019 года. Срок действия договора - пять лет. За этот срок Киев планирует получит 18 миллиардов долларов, при этом "Газпром" выплатит украинской стороне компенсацию по решению стокгольмского арбитражного суда.
ИСТОЧНИК KP.RU