Правительство поддержало предложение «Единой России» об ограничении роста цен на продукты

9 Апр 2020 2020-04-09T11:33:23+03:00

Михаил Мишустин на встрече с «Единой Россией» поддержал идею о введении механизма по ограничению роста цен на продукты Фото: Артем КИЛЬКИН

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Председатель правительства Михаил Мишустин на встрече с «Единой Россией» поддержал идею членов партии о введении механизма по ограничению роста цен на продукты, заявил депутат Государственной думы России Владимир Плотников.

Встреча Михаила Мишустина с руководством фракции «Единая Россия» состоялась в Государственной Думе в четверг, 9 апреля. Глава кабинета министров обсудил с партией по видеосвязи основные направления противодействия пандемии и экономическому кризису и предложения членов фракции об уменьшении последствий сложившейся ситуации.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что Правительство России пообещало не допустить роста цена на продукты питания и медикаменты в стране. Михаил Мишустин ввел по всему государству усиленный мониторинг стоимости самых необходимых товаров и обязался усилить контроль за онлайн продажами через Интернет. С 20 марта текущего года на один месяц российские власти отменили ограничения, в том числе таможенные, для поставок товаров первой необходимости на территорию страны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766831" frameborder="0"></iframe> Москвичи начали закупаться товарами первой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU