Правительство поддержало предложение «Единой России» об ограничении роста цен на продукты
Председатель правительства Михаил Мишустин на встрече с «Единой Россией» поддержал идею членов партии о введении механизма по ограничению роста цен на продукты, заявил депутат Государственной думы России Владимир Плотников.
Встреча Михаила Мишустина с руководством фракции «Единая Россия» состоялась в Государственной Думе в четверг, 9 апреля. Глава кабинета министров обсудил с партией по видеосвязи основные направления противодействия пандемии и экономическому кризису и предложения членов фракции об уменьшении последствий сложившейся ситуации.
Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что Правительство России пообещало не допустить роста цена на продукты питания и медикаменты в стране. Михаил Мишустин ввел по всему государству усиленный мониторинг стоимости самых необходимых товаров и обязался усилить контроль за онлайн продажами через Интернет. С 20 марта текущего года на один месяц российские власти отменили ограничения, в том числе таможенные, для поставок товаров первой необходимости на территорию страны.
Москвичи начали закупаться товарами первой необходимости.
ИСТОЧНИК KP.RU