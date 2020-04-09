2020-04-09T11:33:23+03:00
Общество

Правительство поддержало предложение «Единой России» об ограничении роста цен на продукты

Мишустин поддержал идею членов партии о новом механизме ограничения растущих цен
Ксения АНУФРИЕВА
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Михаил Мишустин на встрече с «Единой Россией» поддержал идею о введении механизма по ограничению роста цен на продуктыМихаил Мишустин на встрече с «Единой Россией» поддержал идею о введении механизма по ограничению роста цен на продуктыФото: Артем КИЛЬКИН
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Председатель правительства Михаил Мишустин на встрече с «Единой Россией» поддержал идею членов партии о введении механизма по ограничению роста цен на продукты, заявил депутат Государственной думы России Владимир Плотников.

Встреча Михаила Мишустина с руководством фракции «Единая Россия» состоялась в Государственной Думе в четверг, 9 апреля. Глава кабинета министров обсудил с партией по видеосвязи основные направления противодействия пандемии и экономическому кризису и предложения членов фракции об уменьшении последствий сложившейся ситуации.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что Правительство России пообещало не допустить роста цена на продукты питания и медикаменты в стране. Михаил Мишустин ввел по всему государству усиленный мониторинг стоимости самых необходимых товаров и обязался усилить контроль за онлайн продажами через Интернет. С 20 марта текущего года на один месяц российские власти отменили ограничения, в том числе таможенные, для поставок товаров первой необходимости на территорию страны.

Москвичи начали закупаться товарами первой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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