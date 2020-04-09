9 Апр 2020 2020-04-09T11:19:06+03:00

Мишустин оценил идею «Единой России» по расширению кредитных каникул Соответствующее решение могут принять в ближайшее время Ксения АНУФРИЕВА Поделиться: Add to Flipboard Magazine. Правительство России поддержало предложение членов партии «Единая Россия» по расширению кредитных каникул. Фото: Александр АСТАФЬЕВ/ТАСС

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Правительство Российской Федерации поддержало предложение членов партии «Единая Россия» по расширению кредитных каникул. Решение об этом могут принять в ближайшее время, заявил премьер-министр государства Михаил Мишустин 9 апреля. Материал дополняется ИСТОЧНИК KP.RU