Мишустин оценил идею «Единой России» по расширению кредитных каникул
Соответствующее решение могут принять в ближайшее время
Правительство России поддержало предложение членов партии «Единая Россия» по расширению кредитных каникул. Фото: Александр АСТАФЬЕВ/ТАСС
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Правительство Российской Федерации поддержало предложение членов партии «Единая Россия» по расширению кредитных каникул. Решение об этом могут принять в ближайшее время, заявил премьер-министр государства Михаил Мишустин 9 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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