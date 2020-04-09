2020-04-09T11:19:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Мишустин оценил идею «Единой России» по расширению кредитных каникул

Соответствующее решение могут принять в ближайшее время
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Правительство России поддержало предложение членов партии «Единая Россия» по расширению кредитных каникул. Фото: Александр АСТАФЬЕВ/ТАССПравительство России поддержало предложение членов партии «Единая Россия» по расширению кредитных каникул. Фото: Александр АСТАФЬЕВ/ТАСС
Изменить размер текста:

Правительство Российской Федерации поддержало предложение членов партии «Единая Россия» по расширению кредитных каникул. Решение об этом могут принять в ближайшее время, заявил премьер-министр государства Михаил Мишустин 9 апреля.

Материал дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Изоляция довела 14% пар до регулярных ссор, а 5 % задумались о разрыве отношений
Мишустин оценил идею «Единой России» по расширению кредитных каникул
С Байконура стартовала ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16»
Правительство поддержало предложение «Единой России» об ограничении роста цен на продукты
На Украине заявили о готовности к прекращению транзита российского газа
Половина новых пациентов с коронавирусом в Москве моложе 45 лет
Число заражённых коронавирусом в России превысило 10 тысяч человек
Число умерших от коронавируса в России 9 апреля увеличилось на 13
Роспотребнадзор: Тест на коронавирус можно сдать в лабораториях ведомства, а также 200 государственных и 22 частных
На время самоизоляции цены на аренду домов подскочили на треть
В Беларуси манекены с лицами болельщиков наблюдали за футбольным матчем между "Динамо" и "Шахтёром"
Пилот нарисовал в небе пасхального кролика
В Москве провели первые переливания плазмы из крови 11 вылечившихся от коронавируса пациентов
Южная Корея приостановит безвизовый режим для 90 стран, включая Россию
Курс рубля 9 апреля 2020 года: доллар опустился ниже 74 рублей впервые с 17 марта, евро опустился до 81 рубля
Роспотребнадзор: Роста числа внебольничных пневмоний в России нет
В Бразилии новорождённый c коронавирусом умер на 4 день жизни
Число выздоровевших от коронавируса в Москве 9 апреля увеличилось до 313 человек
Bloomberg: Ущерб мировой экономике от коронавируса составит 5 триллионов долларов
Опубликован тест, переживут ли ваши легкие коронавирус
В Москве создали комитет по борьбе с коронавирусом
Власти Саудовской Аравии взяли на себя выплату зарплат компаний на время пандемии коронавируса
Россияне младше 23 лет оказались самыми подготовленными к экономическому кризису